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外媒：美應對中國軍演 複雜性高於1996台海危機
首頁 / 政治

共軍飛彈驅逐艦接近東部海域 距鄰接區僅1浬

2022/8/4 14:16（8/4 14:45 更新）
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共軍4日開始在台灣周邊6處海域軍演，上午有3艘解放軍飛彈驅逐艦出現花東外海，最近的距離花蓮港僅25浬。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
共軍4日開始在台灣周邊6處海域軍演，上午有3艘解放軍飛彈驅逐艦出現花東外海，最近的距離花蓮港僅25浬。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者盧太城台東縣4日電）共軍今天中午開始於台灣周邊6處海域軍演，今天上午有3艘解放軍飛彈驅逐艦出現花東外海，最近的距離花蓮港僅25浬，差1浬進入鄰接區。

中共解放軍自4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

軍方人士中午表示，海軍今天清晨5時許就監控到3艘解放軍的飛彈驅逐艦出現在花蓮、台東外海，分別是在花蓮港東方25浬、航向東，花蓮港東方28浬、航向南，在綠島東北方33浬、航向南，3艘驅逐艦距離24浬的鄰接區相當近，尤其出現在花蓮港外的驅逐艦僅差1浬就進入鄰接區海域。

另外，1艘電子偵察船艦出現綠島東南方40浬、航向北。

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國防部發布新聞稿表示，針對中共於台灣周邊海空域舉行實彈演習，意圖改變現狀、破壞區域和平穩定之不理性行為，國軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓之場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。

國防部強調，將秉持備戰不求戰的原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，三軍協力並運用全民總力，共同維護國家安全及主權領土完整。（編輯：陳仁華）1110804

共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
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