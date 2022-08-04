考試院會通過 廢止專技人員考試訓練委員會組織規程

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（中央社記者賴于榛台北4日電）考試院今天發布新聞稿指出，由於消防設備錄取人員及引水人考試錄取人員相關訓練及學習已趨制度化，考試院會通過，廢止專門職業及技術人員考試訓練委員會組織規程，以符合現況。

考試院會今天通過，廢止專門職業及技術人員考試訓練委員會組織規程，並配合修正專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試錄取人員訓練辦法、考選部處務規程。

考試院說，各類專技人員考試錄取人員須經訓練或學習合格，始取得考試及格資格者，目前僅有消防設備錄取人員的訓練，以及引水人考試錄取人員的學習，且近年相關訓練及學習已趨制度化。

考試院表示，消防設備錄取人員訓練部分，近年均委託國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心及吳鳳科技大學辦理；引水人考試錄取人員的學習，則由交通部分發各轄區引水人辦事處學習，運作機制已趨制度化，已無必要繼續組設訓練委員會辦理相關事宜的研議或審議。

考試院說，因此考試院會今天通過廢止訓練委員會組織規程，並配合修正消防設備錄取人員訓練辦法第4條，刪除由訓練委員會負責有關訓練審議事項的規定，以符合現況。

另外，專技人員特種考試驗光人員考試規則已公告廢止，考試院會今天也配合刪除考選部處務規程有關特種考試驗光人員考試類科。（編輯：蘇志宗）1110804