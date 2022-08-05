美眾院外委會主席：中共挑釁只會鞏固美國對台支持

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美國眾議院議長裴洛西（右）訪台團員之一、眾議院外委會主席米克斯（右3）4日表示，北京危險挑釁行徑不會把台灣嚇倒，反而會鞏固美國對台的支持。圖為3日裴洛西國會訪團晉見總統蔡英文（右2）。（總統府提供）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電）共軍向台灣周邊海域發射11枚飛彈，美國眾議院議長裴洛西訪台團員之一、眾議院外委會主席米克斯今天表示，北京危險挑釁行徑不會把台灣嚇倒，反而會鞏固美國對台的支持。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日至3日率領由5位民主黨籍眾議員組成的國會團訪問台灣。由於她是美國政府第3號人物，也是25年來首位訪台眾議院議長，引起北京強烈反應。

除對台灣祭出經濟報復措施，中國也宣布於4日12時至7日12時於台灣東西南北周邊共6個海域進行實彈射擊。國防部指出，中國首日就向台灣周邊海域發射11枚東風系列彈道飛彈，並有22架共機穿越台灣海峽中線。

隨裴洛西訪台的米克斯（Gregory Meeks）今天推文予以反擊。他表示，北京向台灣發射飛彈，軍機跨越台海中線，但「這些挑釁、危險行徑不會把台灣嚇倒，而是會鞏固美國對我們民主友人的支持」。

參議院兩黨外交領袖今天也發出聯合聲明批評中國改變現狀。他們奉勸北京，別以為軍演會削弱美國或其他國家的決心，抑或是會侵蝕美國與台灣人民站在一起、支持他們決定自身未來的承諾，「事實正好相反」。（編輯：周永捷）1110805