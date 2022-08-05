裴洛西訪台 瑞典公視即時報導聚焦美中台關係

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩4日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台引起國際關注，瑞典國營的公共電視台SVT於2日即時報導裴洛西專機抵台；駐瑞典代表姚金祥在4日晚間新聞表示，美國和台灣的基本立場沒變，北京試圖改變台海現狀才是問題所在。

瑞典電視台（SVT）在裴洛西（Nancy Pelosi）專機抵台當天進行即時報導，邀請專家與前瑞典駐北京的大使深度分析美國、中國、台灣三邊關係，讓觀眾對台灣海峽區域安全有更全面的了解。

瑞典各大報3日用不同角度大篇幅解析裴洛西此行對於台海安全、甚至對世界局勢的影響。

「每日新聞報」（Dagens Nyheter）3日刊出駐紐約特派員耶林（Martin Gelin）的評論，認為裴洛西此行將令民主世界與獨裁世界之間分歧擴大，也將讓俄羅斯與中國的關係更加緊密。

每日新聞報同日刊出的另一篇評論則認為挑釁的不是裴洛西，若真的有人在玩火，那個人是中國國家主席習近平。

這篇評論寫到，包括紐約時報（New York Times）等美國媒體認為裴洛西此行是為了自身利益、不夠謹慎，這些人都搞錯了，重點是具威脅性的強權不應該被允許隨意蹂躪鄰近的小國。

裴洛西離台後，中國人民解放軍4日中午起在台灣周邊6處海空域進行實彈軍事演習，瑞典電視台稱這次演習是台海數十年來最緊張的時刻。

瑞典電視台在4日晚間新聞時段，邀請姚金祥接受現場訪問，也訪問台灣漁民談對中國軍演的想法。

姚金祥在訪問中表示，美國與台灣的基本立場一直沒變，但中國不斷在重新詮釋其他國家的一中政策，試圖改變台海現狀，這才是問題所在。

而此次軍事演習也是中國挑戰國際秩序的舉動，台灣的應對方式是提高軍事警覺，避免誤會或誤判，此外也格外自制，希望能避免衝突升高。

主持人提問，裴洛西訪台是不是一個錯誤，姚金祥表示絕對不是，他認為若裴洛西因為中國威脅而不訪台，就等於世界承認了中國對台灣的主權宣示，而中國這樣的論述不應被接受。（編輯：郭中翰）1110805