台派聯盟成立後援會相挺 陳時中：兩岸比正氣長

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（中央社記者蕭博文台北5日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天出席台派聯盟聯合後援會成立大會，前國防部長蔡明憲也現身會場表達支持。陳時中致詞時自我介紹：「我是台派阿中。」獲得現場支持者熱烈回應。

台派聯盟由台灣社、台灣北社、台灣客社等民間團體組成，今天上午於台大校友會館成立陳時中聯合後援會，蔡明憲以台灣聯合國協進會榮譽理事長身分參與。

陳時中致詞時自我介紹：「我是台派阿中，台灣囝仔，我叫阿中，請大家支持。」贏得現場支持者鼓掌歡呼。

陳時中說，這次美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，大家很高興，但有人很不爽，但如同總統蔡英文說的冷靜不躁進、理性不挑釁，最重要是堅定不退縮；民眾「心頭掠予定」與政府配合，大聲叫有些人不要再來亂，國家在總統領導下，一定會成功。

陳時中提及，過去曾與蔡明憲共同為參與世界衛生大會（WHA）努力，當年他帶領年輕人到海外去，雖然無法進去，但到現場眼淚會流出來，心想台灣怎麼會這麼衰，但他知道這很困難，需要一代一代繼續努力。

陳時中說，台北是台灣首都，成立國際事務局是必然要做的，外界質疑的員額問題，他過去帶領的衛生福利部規模也很大，要如何運作組織、發揮效率，是他已經做了5年的事情。

陳時中表示，未來國際事務局會招攬年輕人進行訓練，一步一步、一代傳一代，就如同當年他告訴年輕人，跟對方拚不是比力，是比誰正氣長，持續努力，讓台灣越來越好。

另方面，針對民進黨新北市長參選人林佳龍表示如果當選也要成立國際事務局，陳時中今天會前受訪時說，雙北合作是必然的，怎樣讓雙箭頭有更大威力，是大家期待的。

針對國際事務局構想被質疑要取代外交部、陸委會，以及是否增加員額等問題，陳時中回應，不會因為地方有衛生局就不要衛福部，中央、地方會分工合作，他也了解市府局處都有總量，基本上是在總量裡做最恰當、有效率的運作。（編輯：李錫璋）1110805

台派聯盟5日成立「陳時中聯合後援會」，民進黨台北市長參選人陳時中（中）出席，現場高呼口號爭取支持，並與眾人合影。中央社記者郭日曉攝 111年8月5日