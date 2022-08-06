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國民黨28日全代會選將齊聚造勢 訴求民生經濟牌

2022/8/6 15:48
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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨將於28日舉辦全代會，主軸定為「為你拚好日子」，強調國民黨重視民生、經濟、內政等議題，要為民眾拚好日子。當天也將召集所有黨籍縣市長參選人同台造勢，為年底選戰營造氣勢。

國民黨第21屆第2次全國代表大會28日在桃園龜山的國立體育大學綜合體育館舉行，此次全代會的重點，就是為年底地方選舉造勢，將邀集各縣市長參選人到場，同時也會邀請前總統馬英九等歷任黨主席與會。

全代會當天規劃走棒球風，規劃黨主席朱立倫以總教練之姿出場，授與參選人球棒，象徵藍軍強棒出擊。議程方面，會中除了安排黨務報告、立院黨團工作報告外，也將通過「現階段政治任務案」，訴求團結打贏年底選戰。

文傳會副主委林家興表示，「為你拚好日子」就是要強調國民黨將以民生、經濟、內政為主軸，並在能源、防疫、物價等議題上，強調出藍營執政縣市與綠營的不同，並以此來對抗綠營較為意識型態的抗中保台口號，讓民眾做出區隔。

黨內人士也說，這次全代會選擇在桃園市舉辦，鎖定拉抬桃園市長參選人張善政，而近日民進黨桃園市長參選人林智堅身陷新竹棒球場風波，因此計畫以棒球為元素的造勢方式，藉此反諷綠營。（編輯：張均懋）1110806

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