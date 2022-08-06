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竹市設校案 高虹安批執行慢、沈慧虹指推動有成

2022/8/6 19:33
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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）民眾黨竹市長參選人高虹安今天指出，民進黨竹市長參選人沈慧虹的教育政見為何之前不做。沈慧虹表示，竹市府推動新校園運動有成，關埔地區已設關埔國小，未來將再設新校。

沈慧虹昨天發表教育政見指出，過去新竹市政府推動新校園運動有成，已新設關埔小學；未來會在關埔二期新建中小學，滿足當地居民的就學需求。

高虹安今天發新聞稿表示，沈慧虹擔任新竹市副市長7年多來，對於學生家長團體的陳情不積極回應，卻在選前3個月提出將把關埔地區某交通用地變更做為興建關埔校舍等，質疑「為何過去7年半都不聞不問？」

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對此，沈慧虹發新聞稿指出，過去7年半，竹市府推動新校園運動有成，從無到新建關埔國小，並完成幼兒園與中低高年級校舍；另外，全市共整建25校、36棟校舍，「對新竹市不聞不問的是在台北的高委員」。

沈慧虹表示，她提出在關埔新建中小學計畫的預定地，這塊地一直都在，而關埔二期正在進行重劃作業，都市計畫檢討可以同時進行。高虹安沒有行政經驗，只會提問。（編輯：戴光育）1110806

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