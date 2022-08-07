綠委：裴洛西訪台後 日本版「台灣旅行法」討論升溫

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（中央社記者王承中台北7日電）民進黨立委郭國文今天表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，日本版「台灣旅行法」討論升溫，也獲得日本議員正面回應，未來可能有更多日本重量級官員或議員訪台。

立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文4日率團訪問日本，弔唁日本已故前首相安倍晉三，並與日本國會議員交流跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、推動日本版台灣旅行法議題。

郭國文今天在臉書粉絲團發文指出，裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，日本版「台灣旅行法」討論升溫，他將持續積極推動，鞏固台日交流。

郭國文指出，從日本近期訪台團當中，前防衛大臣石破茂、濱田靖一接續拜訪台灣，被視為「試水溫」的舉動，未來可能更多重量級官員或議員來訪。

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郭國文表示，對於安倍國葬的台灣代表，他也有和日本代表交流意見，有人提出由總統蔡英文，或是副總統賴清德前來致哀，都是不錯的選擇。

郭國文指出，推動高官互訪的精神，與他這次與民進黨立委何志偉、張廖萬堅、林楚茵一同積極推動的「台灣旅行法」相符，多了一層法律，會讓相關交流更有保障，也獲得日本議員的正面回應，期待未來能看到「台灣旅行法」從草案變成法案。（編輯：林淑媛）1110807