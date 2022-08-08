中鋼工會指中壽突不續保防疫險 綠委盼金管會協調

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委許智傑等人今天偕中鋼企業工會指出，中國人壽4月中旬與中鋼福委會達成協議，要續簽防疫險保單，但卻無預警背棄承諾，拒絕續保，損害約4萬名中鋼員工及其眷屬權益，希望中壽履行承諾。

此外，中鋼福委會已向金管會及金融消費評議中心提出申訴，而出席記者會的中壽代表指出，有提出關懷慰問金等方案，但不被接受。

許智傑說，希望金管會積極協助中壽跟中鋼工會協調，能續保防疫險當然是第一選擇，若不能續保，相關慰問金方式也要中鋼工會能接受，希望金管會在一個月內協調完畢。

民進黨立委許智傑、賴瑞隆、李昆澤今天與中鋼企業工會理事長陳春生等人召開防疫險保單爭議記者會，提出相關主張。

陳春生指出，中國人壽一直催他們交防疫險續保資料，因此中鋼福委會在4月18日完成用印後，即送交相關投保資料給中國人壽，對方還跟他們說續約沒有問題；未料，到保單生效前2天的5月18日，中國人壽突然說不能續保，這讓4萬名中鋼員工及其眷屬喪失選擇其他保險公司的權利。

許智傑表示，相關類防疫保單的糾紛屢屢發生，根據統計，截至7月27日，相關申訴案件高達1萬2944件，呼籲金管會要協助中鋼福委會與中國人壽協調，也要針對保單審核期間研議出一個明確的時間。

賴瑞隆說，中國人壽不能以任何因素拒絕續約，希望中壽能盡速回應，不要讓公司信譽受挫。

李昆澤表示，中國人壽應該講求誠信，履行企業社會責任，金管會應加強協調，保障保戶權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

受邀出席記者會的中國人壽執行副總經理蘇錦隆說，這張保單不是保證續保，而是要重新投保，而在今年疫情產生急速變化下，這張保單的設計，跟去年推出有很大差異，明顯超越保單的風險承受能力。

蘇錦隆指出，有帶相關主管到高雄與中鋼福委會說明不承保的原因，並提出關懷慰問金方案且不斷協商，並非放任不管，也願意拿出新台幣2000萬元跟福委會談，如果確診後要怎麼慰問，但此提案最後沒有被接受。（編輯：翟思嘉）1110808