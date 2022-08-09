陳菊：爭取2025年APOR監察使年會在台舉辦

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（中央社記者陳俊華台北9日電）監察院長陳菊今天說，監察院在1994年成為國際監察組織正式投票會員後，2019年曾舉辦紐澳及太平洋地區（APOR）監察使年會，為持續推動國際監察交流合作，盼爭取2025年或2026年能再次在台舉辦。

監察院上午舉行「90週年英文特刊記者會」。陳菊致詞時表示，監察院隨時代變遷，面對新興議題，監察職責必須與時俱進，積極監督政府、保障人權；第6屆監委上任2年來，針對防疫人權、勞工人權、促進兒少權益、落實土地正義等重大案件進行調查。

陳菊說，為了讓監察院更公開透明，配合懲戒法令修訂，新創「懲戒再審制」，強化人權保障；8月1日起也公布糾彈案審查會請假、迴避名單；為加速案件調查效能，監委也達成共識，除通案性調查，同一案件調查監委以不超過3人為原則。

陳菊指出，1994年監察院投入國際監察組織（IOI）成為正式投票會員，獲會員國認同與支持，2019年曾舉辦國際監察組織紐澳及太平洋地區（APOR）監察使年會、人權工作研討會，促進區域會員與國際領袖對監察權的運作了解、提升對台灣政經發展現況認知。

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陳菊表示，監察院積極參與國際組織運作，希望爭取2025年或2026年，能再次在台灣舉辦APOR監察使年會，持續推動國際監察交流合作，讓世界看見台灣，讓台灣成為全球民主、人權夥伴。

監察院秘書長朱富美說，去年發行90週年特刊後，陳菊就指示要翻譯成英文，促進國際交流、增進各國了解台灣監察制度、人權發展的實踐過程與成果；編輯團隊耗時11個月完成編譯，並增加近期監察院重要業務內容，只印製少數紙本版，將電子化希望減紙減碳。（編輯：謝佳珍）1110809