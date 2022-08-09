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首頁 / 政治

藍委籲兩岸要有溝通管道 降低緊張讓人民過好生活

2022/8/9 15:07
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（中央社記者范正祥台北9日電）中共軍演，兩岸關係緊張，國民黨立法院黨團書記長李德維今天呼籲中國大陸自制，也要多了解台灣；兩岸必須要有相關溝通管道，包括政治、經濟，尤其是軍事，降低緊張關係，讓人民過好生活。

李德維於立法院接受媒體訪問，遺憾兩岸關係仍持續呈現僵局，缺乏溝通管道。

中共透過官媒宣稱解放軍在台海軍演將「常態化」，同時也傳出台灣業者出口貨品至中國大陸時，產地須標記「中國台灣」或「中華台北」，否則無法通關，李德維對此呼籲，民眾生計與安全是大事，兩岸必須要有相關溝通管道，讓人民過好生活。

李德維舉例，過去國民黨執政時代，每當遇有兩岸所謂經濟相關爭議時，可以有溝通管道和協議來解決問題；但這幾年兩岸關係持續緊張，兩岸缺乏溝通管道。

對於兩岸關係緊張，李德維說，政府及國安團隊必須想辦法，不論是透過美國或自己的辦法，要能夠與中國大陸有一些溝通，避免發生摩擦或誤判影響台灣安全。

李德維表示，不論是把兩岸問題尖銳化，或是毫無意義的謾罵言論都無助於緩和台海緊張情勢，再次呼籲兩岸要有相關溝通管道，包括政治、經濟，尤其是軍事。（編輯：郭無患）1110809

李德維
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