新竹縣長選戰 周江杰、楊文科、何淦銘三腳督

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民進黨徵召客家部主任周江杰參選新竹縣長，周江杰9日表示，對於新竹的各種議題，包含竹北的台知園區，BOO焚化爐、竹東的科三、全民運動館場址的選址、湖口的生命園區等議題，他將提出更前瞻、更務實的做法。中央社記者郭宣彣攝 111年8月9日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）民進黨徵召客家部主任周江杰參選新竹縣長，將與國民黨提名的楊文科、無黨籍何淦銘角逐，新竹縣長選情成「三腳督」局面。

周江杰今天接受媒體訪問表示，能有機會在家鄉挑戰艱困任務，感到榮幸，這裡是他愛的故鄉，對於新竹的各種議題，包含竹北的台知園區，BOO焚化爐、竹東的科三、全民運動館場址的選址、湖口的生命園區等議題，將提出更前瞻、更務實的做法。

周江杰指出，將以一步一腳印方式，貼近13鄉鎮土地，也跳脫傳統政治羈絆，打一場有誠意、誠懇、有意義選戰，也期盼競爭對手，也能提出對於新竹縣未來的看法，這才是真正所有新竹縣民之福。

國民黨新竹縣長楊文科今天接受媒體訪問表示，無論誰參選，只要肯為鄉親福祉打拚，都是他所樂見，也相信會是一場高水準選舉。

楊文科說，縣府團隊這幾年持續爭取地方建設，至今縣政堆動成果和績效，民眾都能有感，希望民眾能繼續支持他，讓新竹縣的縣政藍圖能繼續打造，建設新竹縣。

無黨籍竹北市長何淦銘向中央社記者表示，會參選新竹縣長，也不會加入任何政黨，將以無黨無派為民服務。未來，持續勤走基層，了解各鄉鎮所需建設，讓竹縣更好。

何淦銘說，新竹縣長久來是政黨執政，存在許多政黨包袱，許多重要建設及未來規劃都延宕多時，民眾聲音往往都被忽略，他將持續勤走地方，了解真實的聲音與需求，盼民眾支持。（編輯：方沛清）1110809