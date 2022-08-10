國防部上校涉索賄 監院通過彈劾

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（中央社記者陳俊華台北10日電）監察院今天說，國防部政治作戰局軍眷服務處前工程參謀官陳其麟上校，利用承辦工程機會，向承攬的營造公司要求、收受水電衛浴設備等價值逾18萬元物品，違失情節重大，監察院通過彈劾。

監察院透過新聞稿指出，陳其麟在99年到104年間負責督導台北市政校後勤區新建工程業務，並在106年8月、107年5月、108年4月間，以該工程驗收及履約爭議階段，藉機向承包廠商鉅明營造公司，要求並收受不正利益。

監委蔡崇義、陳景峻調查指出，鉅明公司曾申報停工，工期展延到103年4月30日，但鉅明公司遲至104年4月10日才申報竣工，並接續辦理申請使用執照、工程初驗、正驗，104年11月27日驗收完竣、105年6月30日完成交屋。

調查發現，陳其麟擔任驗收，在政校後勤區工程工地，開會後對鉅明公司代表說，其家中新屋有裝潢需求，要求價值共計新台幣12萬7283元的水電衛浴材料。

調查指出，鉅明公司工期逾期日數為351日，依工程契約規定，扣罰逾期違約金達契約總價20%、上限1億6199萬9640元。鉅明公司申請履約爭議調解，政戰局指派陳其麟與會，陳其麟為裝修前述新屋，向鉅明公司代表說「可以幫我處理及安裝TOTO免治馬桶嗎？」鉅明依陳其麟所要求，訂購價值4萬8699元的溫水洗淨便座1組、置衣平台2組、毛巾環2組、置物架2只，送給陳其麟。

調查也說，鉅明公司因履約爭議提出仲裁聲請，政戰局由陳其麟與會，在公告仲裁判斷結果前的期間，向鉅明公司代表說：「（傳送「大甲媽祖平安祈福酒」）幫我看有沒有賣這組」，之後由鉅明公司代表代訂、並送到陳其麟住處，再由鉅明公司以交際費名目核銷「媽祖祈福酒」的9930元支出。

監委表示，陳其麟在辦理其法定職務的履約保固修繕、爭議調解及參與仲裁判斷程序期間，分別向廠商要求及收受「水電衛浴材料」、「衛浴設備」及「媽祖祈福紀念酒」3項不正利益所得，合計18萬5912元等不正利益，刑事犯罪部分，案經台中地院及台中高分院判決，構成「貪污治罪條例」不違背職務收受賄賂罪。

監委說，陳其麟在86年從國防大學中正理工學院畢業後，服役期間逾20年，深受國家栽培，卻利用職務之便，藉機向廠商要求並收受不正利益，情節重大，應提案彈劾，以達成整飭官箴，澄清吏治的目的。

經監察院彈劾審查會9日上午審查，全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。（編輯：翟思嘉）1110810