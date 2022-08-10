蔡英文：資訊戰與認知作戰是台灣生存最大挑戰

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨主席蔡英文今天說，資訊戰與認知作戰是台灣生存最大的挑戰，中國對於台灣的侵擾不會只有兩、三天就結束，「我們絕對不能習慣，必須警覺對抗，我們必須不斷強化抵擋認知作戰的能力」。

民進黨今天召開中執會，安排中國事務部主任吳峻鋕專案報告「中共對台認知作戰的觀察與分析」。

民進黨發言人謝子涵會後轉述黨主席蔡英文談話指出，讓支持者、黨員、社會大眾都可以正確認知到台灣現在所處的處境，這是民進黨作為執政黨應該要善盡的責任。

蔡英文說，認知作戰確實是中國認為成本較低、效率可能較大的作戰方式，因為台灣是民主的社會，對於刻意散播不實假訊息的情況，必須要靠眾人的意志一起對抗，民主社會消息的流竄快速，特別需要在第一時間相互提醒，所以，她希望中央黨部在假訊息的澄清與示警，都要做到即時，讓黨公職、幹部都能很快獲得清楚訊息，對支持者說明。

蔡英文表示，資訊戰與認知作戰是台灣生存最大的挑戰，中國對於台灣的侵擾不會只有兩、三天就結束，絕對不能習慣，必須警覺對抗，必須不斷強化抵擋認知作戰的能力，尤其進入選戰期間，對岸的攻擊力道也會越來越強，所以，她請黨公職務必告訴民眾是非真相，必須深入社會每個角落，向民眾傳遞正確的訊息，讓社會養成集體的韌性，共同打贏這場認知作戰的戰役。（編輯：林興盟）1110810