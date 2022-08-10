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夏立言訪中 中市：個人行為不代表市府立場

2022/8/10 18:04
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）國民黨副主席夏立言今天率團訪中，他同時是台中市政府國際事務委員會委員。對此中市府表示，夏立言以個人其他身分的發言或行為，不代表市府立場，市府也無權干涉。

夏立言率團訪中引發討論，上午台中市長盧秀燕出席活動被問及此事沒有回應。民進黨台中市長參選人蔡其昌批評，夏立言也是盧秀燕的台中市政府國際事務委員會委員，對於中國對台軍演恫嚇期間，國民黨高層還率團前往中國輸誠，盧秀燕身為國民黨的首長應為此事表示態度。

台中市政府秘書處表示，市府為廣納各界學者專家或社會人士參與推動國際化事務，特設立國際事務委員會，委員均為無給職，每屆任期2年，本屆委員任期自民國110年1月1日至111年12月31日止。委員個人以其他身分所做的發言或行為，與台中市政無關聯，不代表市府立場，市府也無權干涉。

台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨籍台中市議員林德宇質詢時指出，夏立言不僅是國民黨副主席，更是盧秀燕任內聘任的市府國際委員，先前盧秀燕對中國對台軍演及經濟制裁行動表達最嚴厲譴責，但夏立言卻以台灣最大在野黨的身分前往中國。

林德宇表示，盧秀燕對訪中一事是否知情？盧秀燕是否代台中人交代夏立言向中國表達，台中人譴責中國軍事威脅的心聲。

對此，台中市副市長黃國榮表示，盧秀燕剛出院，平常和夏立言也沒聯絡，對於此次訪問應該是不知情，依據媒體報導，夏立言只是去了解台商及台生遇到的困難。（編輯：郭諭儒）1110810

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