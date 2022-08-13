蔡總統與鶯歌青年座談 盼應用材料創新翻轉陶瓷

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）總統蔡英文12日晚間與新北市鶯歌陶瓷產業第二代青年座談，盼應用材料研發與創新，可以翻轉產業。民進黨新北市長參選人林佳龍則說，此行發現鶯歌陶瓷工藝的創意、創新與創生。

新旺集瓷營運長許世鋼今天在臉書Facebook分享，昨天晚間與蔡總統和在地青年夥伴會面，特別提到如何研發應用材料科技提升陶瓷產業，這與他一直思考材料研發創新與商業應用不謀而合，才能夠真正翻轉鶯歌陶瓷。

許世鋼說，集結所有在地夥伴青年，共同籌備這場會面，與會夥伴們都準備非常專業且實質的產業意見給總統，也獲得實質回饋，蔡總統鉅細靡遺回覆了大家的意見。

林佳龍今天晚上也透過臉書表示，還與總統一起參觀手拉胚體驗區、品嚐鶯歌咖啡工作室的咖啡，瞭解自西元2019年起，台灣設計研究院發起「T22設計振興地方產業計畫」，串聯鶯歌老街與工廠、打造綜合體驗空間。

林佳龍說，從26日起當地將舉行3天「鶯歌產地開放日」活動，可以看到陶瓷工藝的創意、創新與創生，他不僅認識陶瓷工藝的精深，也品嚐在地傳統美味，地方小吃，感受到屬於鶯歌人情味的活力與溫暖。

許世鋼也說，總統一共待了1小時20分鐘，感謝台灣設計研究院院長張基義，3年前將T22計畫首選鶯歌，讓在地夥伴連結緊密扎實共好。

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蔡總統12日晚上與民進黨新北市長參選人林佳龍、民進黨籍立委蘇巧慧、現任市議員等人，參訪鶯歌碧龍宮上香祈福後，前往鶯歌老街新旺集瓷舉行不公開座談會，與在地陶瓷二代青年工作者，聊聊對鶯歌陶瓷未來的想像與規劃。

台灣設計研究院在臉書介紹，T22是台灣設計研究院全新推出產地振興計畫，整合國內外專業資源，以顧問及資源媒合平台角色，陸續與全台22縣市產地攜手，翻轉困境迎接新生。（編輯：方沛清）1110813