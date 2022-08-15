總統府20日開放參觀 放映「妖果小學」動畫

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（中央社記者葉素萍台北15日電）總統府今天指出，20日將開放參觀；當天上午10時30分及下午2時於總統府大禮堂特別放映「妖果小學—水果奶奶的大秘密」動畫長片，歡迎民眾共襄盛舉。

總統府發布新聞稿指出，8月20日（週六）上午8時至下午4時開放參觀，開放區域為總統府1至3樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」及「府－我在」、「萬聲之嶼特展」、郵局、交誼廳、紀念品中心及北苑庭園。

當日上午10時30分及下午2時於總統府大禮堂特別放映「妖果小學—水果奶奶的大秘密」動畫長片。動畫影片是由電視兒童節目「水果冰淇淋」水果奶奶為主角，加上妖怪力量與台灣水果元素，展開的奇幻冒險，歡迎大家共襄盛舉。

總統府指出，電影放映前，妖果小學電影角色中的3個大偶與主持人小岳哥哥，特地準備精心小禮送給進場觀眾，並與大家合影留念；映後，他們也將與現場觀眾進行唱跳與有獎徵答互動。考量防疫與空間，座位名額有限，額滿為止，有意觀賞者，請自即日起至8月18日16時止，於總統府官網登記報名（https://www.president.gov.tw/Page/631）。

總統府說，當日一樓迴廊也設有台灣優質農產品展售攤位，歡迎民眾參觀選購。

因應防疫需求，參觀民眾進入總統府時皆須量測體溫，參觀期間請全程佩戴口罩，並確實登錄個人資料及聯絡資訊。

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參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進總統府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進總統府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、行李及大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

總統府指出，歡迎民眾前來參觀，相關參觀及預約資訊請上總統府官網（https://www.president.gov.tw/Page/124）查詢。（編輯：蘇志宗）1110815