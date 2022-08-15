台海緊張 駐芝加哥辦事處長投書美媒籲北京克制

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍大規模演習導致台海緊張。駐芝加哥辦事處長姜森投書美媒反駁中方官員說詞，並呼籲北京克制、停止挑釁，防止兩岸發生不必要的軍事衝突。

裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問台灣，成為25年來訪台最高層級美方政要。中方隨後在台灣周邊海空域舉行軍事演習，中國駐芝加哥總領事趙建也在「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）發表文章，指控美方向台獨勢力釋放強烈支持訊號。

姜森之後撰文「裴洛西訪台未背離國會領袖一貫做法」反駁趙建論點，芝加哥論壇報12日刊出。

姜森說，美國1979年通過台灣關係法，提及美方嚴重關切任何以非和平方式決定台灣前途的作為、提供台灣防禦性武器，並要求國會監督相關政策落實情形。台美安全合作密切，台灣常接待美國國會領袖，包括1997年時任聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）。

他表示，裴洛西訪台既非史無前例，也符合美國長期以來的做法。美國依據台灣關係法提供台灣應有的強大嚇阻，對台海穩定貢獻卓著。

文章寫道：「我們讚賞裴洛西等眾多美國國會成員本於職權，支持美台安全合作，以維持台海現狀所做的跨黨派努力。」

姜森指出，美方的一中政策是依據台灣關係法、美中三個聯合公報、前總統雷根對台六項保證，與北京的一中原則內容不同，趙建文中聲稱台美與裴洛西違反一中原則是刻意誤導。

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他表示，中華民國在台灣與中華人民共和國擁有不同的司法管轄區。台灣是實行中華民國憲法的民主政體，其前途必須依照台灣人民意願決定。

姜森文末寫道，北京以裴洛西訪台為藉口升高緊張，企圖以實彈演習片面改變現狀，於法不合。為防止兩岸發生不必要軍事衝突，台灣將繼續保持強大嚇阻並自我克制，「我們希望北京能保持同樣的克制，停止好鬥的挑釁，為以對話化解分歧開創道路」。（編輯：高照芬）1110815