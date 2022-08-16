台積電：曾見美國會訪問團 交流在美投資議題

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美國聯邦參議員馬基說，訪問團會見總統蔡英文及台積電代表，談論台海現狀及供應鏈等議題。圖為台積電標誌。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹16日電）美國聯邦參議員馬基今天總結2天訪台行程，他說訪問團會見總統蔡英文及台積電代表，談論台海現狀及供應鏈等議題。台積電表示，海外投資工作團隊代表有就目前在美投資議題與其進行交流。

民主黨籍的參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日至15日率領跨黨派國會訪問團造訪台灣，馬基離台後發布新聞稿，總結2天訪台行程。除了會晤台灣政府、國會成員外，馬基說，訪團也與台積電代表會面，談論建立夥伴關係，以改善美國半導體供應鏈及投資。

台積電指出，海外投資工作團隊代表有就目前在美投資議題與其進行交流。

台積電目前在美國亞利桑那州投資設置5奈米廠，建廠進展順利，預計如期於2024年量產，第1期月產能2萬片。（編輯：黃國倫）1110816