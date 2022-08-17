林佳龍籲侯友宜承諾若當選市長會做好做滿

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前左3）17日到下泰山巖參拜，向顯應祖師祈求選舉順利。中央社記者王鴻國攝 111年8月17日

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（中央社記者王鴻國新北17日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，國民黨提名新北市長侯友宜競選連任，侯友宜應承諾若當選市長後任期會做好做滿，國民黨主席朱立倫提名時也應負連帶責任。

林佳龍今天上午前往下泰山巖參拜顯應祖師並致詞表示，下泰山巖、頂泰山巖是泰山的信仰中心，結合宗教信仰文化發展的歷史，很適合作為地方觀光的特色，帶來人潮和經濟發展，也向顯應祖師祈求保佑年底選舉順利。

他還特別提及出身泰山的監察院副院長李鴻鈞是他的好同事，過去交通部長任內和李鴻鈞一同推動國家、地方建設發展。

林佳龍接受媒體聯訪時針對國民黨將提名侯友宜競選連任問題表示，侯友宜還沒簽下承諾第4屆市長任期做好做滿的聲明書，若不能夠承諾，那選民的票就不要投給侯友宜，特別是朱立倫正式代表國民黨提名時應負連帶責任，應該要白紙黑字具結，保證侯友宜當選連任後不會中途落跑去選總統。

林佳龍說，朱立倫是「有前科的」，選完新北市長卻又中途落跑、選輸總統後再向新北市民道歉；韓國瑜當選高雄市長再去選總統，最後被高雄市民罷免。

他表示，侯友宜沒有辦法逃避這個問題，志在總統大選就不要接受國民黨提名。國民黨中常會應該向社會說清楚，讓選民做決定。

對於媒體提問林佳龍說侯友宜「警察性格巡田水」，林佳龍回應指出，侯友宜以警察出身為榮、今年也剛從警察身分退休，昨天在市議會接受質詢時也說自己的DNA 就是警察身分。

林佳龍說，警察有維護社會治安的重要角色和功能，新北市要成為國際都市，不只是在基層跑攤，「巡田水」也是中性的說法，他自己也很常在巡田水。

他表示，若一天到晚在巡田水，缺乏對市政宏觀規劃，特別是首都圈區域聯合治理，會導致新北市很多問題在 12年來都無解。林佳龍強調，自己長年的經歷已經準備好，對國際都市做宏觀規劃、招商引資，並和中央密切合作，要讓新北真正「升格又升級」。（編輯：李錫璋）1110817

民進黨新北市長參選人林佳龍（前右2）17日到泰山區的下泰山巖參拜，提出若當選未來將推動「成家基金」。中央社記者王鴻國攝 111年8月17日