柬埔寨詐騙案頻傳 林麗蟬：勿污名個別國家與新住民

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（中央社記者蘇龍麒台北17日電）民眾被騙往柬埔寨的事件層出不窮，柬埔寨出身的國民黨前立委林麗蟬今天說，絕大多數柬埔寨人都與事件無關，西港還是著名的渡假勝地，台灣一定要打擊詐騙，但希望不要因此污名化個別國家與新住民。

林麗蟬是柬埔寨出身的華人，後來嫁來台灣成為新住民。

面對媒體連日來報導民眾被騙往柬埔寨的新聞，林麗蟬有點哭笑不得，每天不斷打電話回家詢問狀況，柬埔寨家人都回報，一切正常，沒有任何狀況；反倒是美國眾議院議長裴洛西來台後，中國發動軍演，也讓柬埔寨家人很緊張，擔心台灣的生活狀況，頻頻打電話關心林麗蟬。她說，這就是新聞報導與認知事實有落差。

林麗蟬說，這段日子幾乎每天都有朋友會問她柬埔寨的狀況，甚至有柬埔寨來的新住民朋友，遭到隱隱約約的指指點點，心中很難過，加上有些新住民中文表達能力還不夠好，甚至還會因此引發口角、吵架。

她說，其實每個國家都有好人與壞人，類似的詐騙事件頻傳，應該要把重點放在如何逮捕詐騙主謀與營救受困的民眾，而不是對個別國家貼標籤，甚至污名化任何國家、國民或區域。

許多受害人回台分享，都說是被騙到柬埔寨的西港，甚至有媒體報導指出，西港是博奕與詐騙的集中地。

林麗蟬說，西港其實是柬埔寨當地的渡假勝地，她在疫情前回柬埔寨，一定會撥出幾天時間，整個家族從金邊到西港去渡假。她說，西港臨海，海上活動頻繁，過去就有很多歐美人士會到西港長達3個月到半年的渡假，是歐美人士非常喜歡的渡假勝地，與媒體報導的詐騙天堂，其實有很大的差距。

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她指出，台灣官方近年來都有與柬埔寨官方來往，但是最近的駐處還是要到越南的胡志明市，面對詐騙事件頻傳，台灣的法務部、外交部、刑事警察局等，應該儘速與柬埔寨、泰國或其他國家，建立共同打擊犯罪機制，畢竟這是人道與人權的問題。

林麗蟬指出，除了建立共打機制，儘速把民眾救回來、把主謀抓回來，台灣也要思考如何修法提高電信詐騙刑責，以嚇阻未來有類似事件再次發生。（編輯：林興盟）1110817