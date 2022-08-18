美國務院亞太助卿：中國持續施壓台灣恐致誤判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）今天表示，美方預期中國將持續對台灣施壓。他並說，北京當局的言行已嚴重破壞穩定，中國威脅並傷害台灣，可能導致誤判。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，中國隨後在台灣周圍舉行軍事演習以示憤怒。

路透社報導，康達在電話會議中表示，中國利用裴洛西訪台一事，作為改變台海現狀的藉口。

康達說：「中華人民共和國利用美國聯邦眾議院議長訪台作為對台增強施壓的藉口，試圖改變現狀、危及整個台海和更廣泛地區的和平與穩定。」他並表示，「議長訪台符合美方一個中國政策，並非沒有前例」。

康達補充表示，中國將持續對台施壓。

他說：「這些行為是中國對台加強施壓行動的一環，我們預料接下來幾週、幾月裡將繼續進行。」他還說，「中國此舉目標很明確，就是為了要恫嚇、脅迫台灣，並削弱台灣的韌性」。

康達指出，美國對台政策始終如一，且華府不支持台灣正式獨立。

他說：「我方政策並沒有改變，反而是中國有所改變，北京的脅迫與日俱增。中華人民共和國的言行嚴重破壞穩定，恐導致誤判，威脅台灣海峽的和平與穩定。」

康達表示：「面對北京當局不斷破壞和平與穩定，我們將持續採取冷靜而堅決的作法來維護和平與穩定，並根據我們的長期政策支持台灣。我們會負責、穩定、堅定地行事。」

他還說，美國與北京當局溝通管道依舊暢通，美國也將繼續通過台灣海峽進行例行的海軍過境。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110818