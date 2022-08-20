時力屏東聯合競總成立 陳椒華盼扮演關鍵力量

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年底地方選舉將近，時代力量黨今年首度在屏東縣推出縣長參選人，由神經內科醫師詹智鈞（右）代表參選，20日成立聯合競選總部，黨主席陳椒華（左）親授戰旗。中央社記者李卉婷攝 111年8月20日

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）時代力量在屏東推出縣長參選人詹智鈞、縣議員參選人李承育，今天聯合競選總部成立，黨主席陳椒華出席活動表示，藍綠夾殺下，盼能扮演關鍵力量。

詹智鈞是神經內科醫師，現任職屏東東港輔英醫院；李承育則是社工師，2017年加入時代力量，十分關心公共政策及事務。今天2人聯合競選總部在屏東市成立，由陳椒華授戰旗。

陳椒華接受媒體聯訪表示，黨內推出優秀參選人插旗屏東，希望屏東民眾不劃分藍綠，讓時代力量清流進入，正義力量服務屏東。

歷屆屏東縣長除第6屆由邱連輝首次以無黨籍勝選外，多年來均為藍綠2黨輪流執政，面對藍綠夾殺下，如何脫穎而出？陳椒華說，希望時代力量能扮演關鍵力量，讓選民看到，選擇詹智鈞。

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詹智鈞則坦言「面臨的壓力非常大」，因為資源沒有像立委周春米，出生律師、當過法官，還有現任屏東縣長潘孟安加持，只是近期常在地方走動，也很少看到周春米出現；至於國民黨推出的蘇清泉是醫院院長，就是老闆的角色，反觀自己出生基層，最貼近基層民眾。

對於詹智鈞質疑少在地方走動，周春米回應，過多的負面選舉言語，在屏東是無法贏得選民信任。（編輯：郭諭儒）1110820