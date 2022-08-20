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國民黨呼籲大陸 對各國友人訪台勿過度反應

2022/8/20 17:11
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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨今天表示，對於美方重申美國將依照台灣關係法及六項保證鞏固台美關係及維護台海及印太地區和平穩定，表示歡迎；也強烈呼籲大陸當局，對世界各國友人訪台避免過度反應，並停止對台軍事脅迫。

對於美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）18日重申美國將依照台灣關係法及六項保證鞏固台美關係及維護台海及印太地區和平穩定，國民黨今天發出新聞稿對此表示歡迎，強調會繼續以實際行動與區域各方溝通，維護台灣安全與繁榮，為台灣民眾發聲。

國民黨表示，康達特別指出中國大陸近2年來，特別藉美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台理由，持續以軍機軍艦繞台、跨越台海中線等手段，增加對台灣脅迫，才是改變現狀的舉措，是空前且具破壞性的挑釁行為。

國民黨要藉此強烈呼籲大陸當局，對世界各國友人訪台避免過度反應，並停止對台軍事脅迫，恢復兩岸正常貿易，以增進兩岸人民福祉，促進兩岸關係良性發展，共同維護亞太地區和平穩定。

對於康達表示美國立場為兩岸應以和平協商解決歧見，美方也盡力維持與中國大陸溝通管道，避免誤判增加危機風險。國民黨對此表示肯定，並呼籲政府應設法儘速恢復兩岸對話，停止誣蔑國民黨副主席夏立言率團赴大陸為台灣發聲、用實際溝通行動爭取台灣民眾福祉，以溝通對話降低兩岸風險的努力。（編輯：林興盟）1110820

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