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重現于右任書法刻石 徐國勇揮毫邀民眾賞山林之美

2022/8/22 13:40（8/22 13:46 更新）
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內政部長徐國勇（中）、營建署長吳欣修（左3）22日上午出席陽明山國家公園管理處舉辦的「草山秋風清-帕米爾公園揮毫」活動及解說牌揭牌儀式。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年8月22日
內政部長徐國勇（中）、營建署長吳欣修（左3）22日上午出席陽明山國家公園管理處舉辦的「草山秋風清-帕米爾公園揮毫」活動及解說牌揭牌儀式。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 111年8月22日
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（中央社記者陳俊華台北22日電） 內政部長徐國勇今天說，帕米爾公園經陽管處整理環境及清除青苔後，讓前監察院長于右任書法的摩崖刻石作品原貌得以重現，這次邀請知名書法家在現場揮毫，讓書法作品與石刻群互相輝映。

徐國勇、營建署長吳欣修上午出席陽明山國家公園管理處舉辦的「草山秋風清-帕米爾公園揮毫」活動及解說牌揭牌儀式，並邀書法大師張炳煌、日本書法家渡邊光章等人出席。

徐國勇表示，帕米爾公園位於陽明山範圍內，園內有許多「一代草聖-于右任」書法的摩崖刻石作品，是國家公園內重要的特色資產，近期經陽管處整理周邊環境及清除青苔後，刻石文字原貌得以重現，歡迎民眾前往，漫步欣賞與大自然並存的書法律動之美。

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徐國勇說，帕米爾公園背後還藏有一段歷史故事，70多年前一群越過帕米爾高原輾轉來台的人士，當時因受于右任的關懷而銘記在心，因此在民國60到70年間，將其書法字跡放大，在帕米爾公園內，依照山石形狀，創造了約20餘件摩崖刻石作品，以感念那段關懷之情，同時也創造自然、人文與藝術結合的景觀，形成在地特色。

徐國勇表示，為延續特有的書法特色，新設的帕米爾公園解說牌，特別採用國內書法大師張炳煌的字體呈現，今天也邀張炳煌等知名書法家，在現場揮毫，讓書法作品與石刻群互相輝映。（編輯：翟思嘉）1110822

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