柯文哲：完全沒講美麗島站應改名 也不認同

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北22日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天被議員問及日前到高雄要把美麗島站改名一事，他說「我沒有講、完全沒講」，被問到是否「不認同美麗島站改名」，柯文哲回「對」。

柯文哲20日以民眾黨主席身分南下高雄替民眾黨市議員參選人助選時說，高雄近年商店停業、租售廣告一堆，其中最嚴重是高雄捷運美麗島站周邊商店。柯文哲說，自從取名美麗島站後，周邊商店一間接一間倒，民眾黨主張把美麗島站改回原地名「大港埔站」，讓文化歸文化，不要什麼事都政治化。此一議題引發爭議。

柯文哲今天到台北市議會進行專案報告，被無黨籍議員林穎孟問到此事時表示「那個是誤會啦」，是民眾黨高雄黨部過去在寫談參的內容，應該要以他講話為準，結果他講完談參內容也沒修改就發出了。

林穎孟追問柯文哲，那天到底在說什麼、為何要把美麗島站改成大港埔站？柯文哲回「我沒有講，完全沒講」，林穎孟問，那麼民眾黨這樣的內容，柯文哲身為黨主席認同與否，柯文哲說根本沒有照著談參內容講。

林穎孟問，美麗島站要改名這件事「你不認同對不對」，柯文哲回「對」。

林穎孟指出，民眾黨新聞稿寫要去政治化等等，但台北捷運中正紀念堂站卻不改名，市議會提議改成南門站還被柯文哲拒絕，這是市長權限，即便要走程序「你也沒走啊」。（編輯：李亨山）1110822