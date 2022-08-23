蔣萬安頻攻疫苗購價 陳時中：立委可續調資料

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑疫苗採購過程黑箱、價格不公開，民進黨台北市長參選人陳時中今天回應，蔣萬安是立委，需要什麼資料可以繼續調閱，衛福部將根據合約盡量公開。

遭國民黨陣營及蔣萬安頻頻質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購過程及價格後，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天首度公布相關金額，不過蔣萬安競選團隊總幹事、立委林奕華批評，王必勝竟然變成陳時中競選辦公室發言人。

陳時中今天上午參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展」後接受媒體聯訪表示，這種說法是大錯特錯，蔣萬安是立法院疫苗採購調閱小組的召集人，經過小組同意調閱哪些資料、事先報告哪些資訊需要遮蔽後，衛福部才將資料整理好提供給小組2個月。

陳時中指出，衛福部受立法院監督的關係很清楚，調閱小組運作的2個月過程中，蔣萬安是立委又是召集人，若有新的要求隨時可以提出，若當時覺得資料不夠卻沒提出那是召集人失職；若當時覺得夠了現在卻突然覺得不夠，可能是因為要選舉而變心。

陳時中說，蔣萬安變心也沒關係，下個會期若沒辭職仍是立委就再看需要什麼資料繼續調閱，衛福部無論誰主政都一樣，會根據合約及國際上應遵守的信用，把該遮蔽的資訊遮蔽，其他可以公開的盡量公開。

陳時中強調，有做過國際貿易的人都很清楚，不遵守合約中的保密條款一定會有處分，甚至將來無法做生意，所以衛福部非常重視保密條款，且疫情還沒結束，也許將來會有新疫苗、新藥物，國人絕對不樂見到時因為沒有遵守合約而喪失或減低購買競爭力。

媒體詢問，國產高端疫苗是否也有保密條款。陳時中說，也許高端將來會賣往國外，若不予以保護，將來如何與國際競爭，所以無論國外或國內藥廠都一樣，不公開價格讓它有競爭的可能性。

陳時中提及，他這樣講不好，但事實上若大家看總預算再去除購買的劑量就會大概知道價格範圍了，可能差個新台幣10元而已。（編輯：張銘坤）1110823