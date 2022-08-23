更多編輯台推薦新聞：
巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼
國際

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蔣萬安頻攻疫苗購價 陳時中：立委可續調資料

2022/8/23 12:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北23日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑疫苗採購過程黑箱、價格不公開，民進黨台北市長參選人陳時中今天回應，蔣萬安是立委，需要什麼資料可以繼續調閱，衛福部將根據合約盡量公開。

遭國民黨陣營及蔣萬安頻頻質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購過程及價格後，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天首度公布相關金額，不過蔣萬安競選團隊總幹事、立委林奕華批評，王必勝竟然變成陳時中競選辦公室發言人。

陳時中今天上午參觀兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展」後接受媒體聯訪表示，這種說法是大錯特錯，蔣萬安是立法院疫苗採購調閱小組的召集人，經過小組同意調閱哪些資料、事先報告哪些資訊需要遮蔽後，衛福部才將資料整理好提供給小組2個月。

陳時中指出，衛福部受立法院監督的關係很清楚，調閱小組運作的2個月過程中，蔣萬安是立委又是召集人，若有新的要求隨時可以提出，若當時覺得資料不夠卻沒提出那是召集人失職；若當時覺得夠了現在卻突然覺得不夠，可能是因為要選舉而變心。

陳時中說，蔣萬安變心也沒關係，下個會期若沒辭職仍是立委就再看需要什麼資料繼續調閱，衛福部無論誰主政都一樣，會根據合約及國際上應遵守的信用，把該遮蔽的資訊遮蔽，其他可以公開的盡量公開。

陳時中強調，有做過國際貿易的人都很清楚，不遵守合約中的保密條款一定會有處分，甚至將來無法做生意，所以衛福部非常重視保密條款，且疫情還沒結束，也許將來會有新疫苗、新藥物，國人絕對不樂見到時因為沒有遵守合約而喪失或減低購買競爭力。

媒體詢問，國產高端疫苗是否也有保密條款。陳時中說，也許高端將來會賣往國外，若不予以保護，將來如何與國際競爭，所以無論國外或國內藥廠都一樣，不公開價格讓它有競爭的可能性。

陳時中提及，他這樣講不好，但事實上若大家看總預算再去除購買的劑量就會大概知道價格範圍了，可能差個新台幣10元而已。（編輯：張銘坤）1110823

陳時中
3+11監院報告出爐 陳時中：相信衛福部將遵行 游錫堃稱殺警嫌應死刑 陳時中：支持法官判決
王必勝
COVID-19疫苗價格保密有原因 王必勝：藥廠各國報價可能不同 疫情連降11週後首回升 王必勝：疫情升溫警訊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族