美前戰略司令訪台 主張加強美嚇阻抵禦台海武力能力[影]

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（中央社記者葉素萍台北23日電）胡佛研究所學者、前美軍戰略司令部司令埃利斯今天說，他關切台灣以及印太地區備受威脅的和平穩定，全球所仰賴的半導體及其他供應鏈正遭遇愈來愈大的安全挑戰；並指出，民主、言論自由、法治對台灣未來長遠的安全，至關重要。

總統蔡英文今天在總統府接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」專家學者訪問團。胡佛研究所學者、美國退役4星海軍上將，也是前美軍戰略司令部司令埃利斯（James Ellis）代表致詞。

埃利斯說，訪團成員有多元的專長領域，大家對內外政治問題，有不同的政治傾向、不同的看法，但他們都對台灣的成就深感欽佩，台灣是民主開放的社會，更是世界上最有活力與創新的經濟體之一。

他說，訪團此行相當關切台灣以及印太地區備受威脅的和平穩定，全球所仰賴的半導體及其他供應鏈正遭遇愈來愈大的安全挑戰。

影片來源：presidentialoffice

總統蔡英文（右）23日在總統府接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」專家學者訪問團時表示，64年前的八二三戰役，因台灣軍民團結一致，守護住台灣，才有今天的民主台灣，這場保衛戰也向世界宣示，任何威脅都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心。中央社記者鄭傑文攝 111年8月23日

埃利斯表示，比起以往，他們現在加倍認為，美國與其他國家的個人與機構，一定要表明支持台灣做為自治民主政體有其存在的權利，一定與台灣活躍的民間企業合作，尤其是在高科技領域，並且一定要與台灣富有創造力、熱愛自由的人民，保持密切聯繫與團結。

他感謝台灣政府確保他們在台訪問期間，有機會聽取跨黨派各方觀點意見，他提到，民主與專制之間的核心差異在於，民主擁抱多元主義，並承認一個基本事實，那就是沒有任何一個領導人或政黨可以壟斷或假裝壟斷真相。

埃利斯說，台灣做為冷戰後，世上最自由的民主政體之一，不是一蹴而就，也因此才會在美國與世界各地廣受敬佩，並獲得廣泛深厚的支持。訪團此行目的主要是為了傾聽、學習，但同時也要重申美國人民對於深化台美合作的持續承諾。

他說，根據台灣關係法，這項合作包括加強台灣的自我防衛能力，以及加強美國嚇阻與抵禦台海武力行為的能力。

埃利斯指出，誠如蔡總統所提到，要達到有效的自我防衛，不只要有軍事能力，還必須展現明確的準備與意願，而且在眾多層面上要保持警惕，以應對恫嚇假訊息和灰色地帶的攻勢。

他說，在俄羅斯入侵烏克蘭後，這些任務更加迫在眉睫，必須從俄烏衝突吸取適當教訓，了解如何有效嚇阻，了解威權統治者的政治野心和誤判情勢，可能造成什麼樣的影響，並且了解如何運用並分配大量的小型、致命、有韌性的武器，以用來擊退強大的侵略者。

埃利斯同時提到，要探索並發揚台美互利互惠的合作領域，包括高科技、製造、公衛、教育、能源、氣候、貿易以及其他交流。

他認為，人民與人民之間的合作要成功且長遠，必須基於共同價值，尤其是開放社會所堅守的民主、言論自由和法治，這些價值，對台灣未來長遠的安全至關重要、不容小覷。

埃利斯說，訪團期待聆聽與學習，也將善用此行所學知識，來思考如何最好地輔佐美國協助維護台海和平，以及台灣與整個印太區域的自由與繁榮。（編輯：郭無患）1110823

總統蔡英文（右2）23日在總統府接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」專家學者訪問團，向訪團表達最誠摯的歡迎。中央社記者鄭傑文攝 111年8月23日