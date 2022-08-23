八二三64週年 總統：任何威脅無法撼動捍衛國家決心

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（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天說，64年前的八二三戰役，因為台灣軍民團結一致，守護住台灣，才有今天的民主台灣，這場保衛戰也向世界宣示，任何的威脅都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心，「過去如此、現在也是這樣、未來也是一樣」。

蔡總統今天在總統府接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」專家學者訪問團，她致詞時說，訪賓在關鍵時刻不遠千里來訪，格外具有意義。

她表示，胡佛研究所是美國公共政策最具影響力的智庫之一，也是美國政府制訂政策的重要參考，更是國際社會了解台海局勢的權威管道之一；尤其胡佛研究所將中國威脅列為首要研究核心議題，並將台灣計畫納入國家安全專案小組，使得台灣相關議題受到更廣泛的討論，讓台灣獲得更多認同與支持，她要表達對胡佛研究所團隊的感謝。

蔡總統表示，俄羅斯入侵烏克蘭，已經顯示威權主義正在不斷擴張，烏克蘭人民挺身而戰、捍衛家園，給了全世界一個重大啟示，那就是「民主、自由必須要靠自己來守護」。

蔡總統說，64年前的八二三戰役，因為台灣軍民團結一致，守護住台灣，才有今天的民主台灣，這場保衛戰也向世界宣示，任何的威脅都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心，「過去如此、現在也是這樣、未來也是一樣」。

她說，「我們會向世界證明，和平、安全、自由、繁榮，台灣人民有決心、也有信心守護」。

蔡總統表示，這一陣子，中國在台灣周邊區域進行軍演，已經對台海與區域現況造成極大威脅，包括周邊區域國家與全球民主夥伴都提出強烈關切；但也因為如此，這些挑戰更提醒，民主夥伴之間應該強化結盟力量，共同防禦威權國家的干擾，並且攜手捍衛區域的和平穩定。

蔡總統說，感謝包括美國在內的G7國家在國際上對台灣的堅定支持，也再次加強台灣的強化自我防衛決心。

她說，台灣位處威權主義擴張的最前線，台灣也不斷強化國防自主能力，也會與美國在這方面持續合作。

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另外，蔡總統表示，因應全球威權主義的擴張，台美雙方更應該在一起打造更安全、更有韌性的供應鏈，這也是目前的重要任務之一。上週台美雙方同步宣布啟動台美21世紀貿易倡議的協商談判，透過這個平台希望進一步邁向高品質的台美貿易協定，並且深化台美在各領域的合作關係。

她相信，未來這樣的合作可以吸引更多國際投資來到台灣，也會為台灣提供更多誘因，前往美國投資布局，這樣的互利雙贏能為台美雙方人民創造更大的穩定與繁榮。（編輯：翟思嘉）1110823