遭指塗黑疫苗合約 陳時中：蔣萬安可回國會繼續調閱

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北23日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室表示，堅持塗黑疫苗合約的人就是時任衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中而非蔣萬安；陳時中說，蔣萬安下個會期若沒辭職、仍是立委，可繼續調閱資料。

對國民黨陣營頻頻質疑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購過程黑箱、價格不公開，民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，衛福部受立法院監督的關係很清楚，國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安是立法院疫苗採購調閱小組的召集人，若當時覺得資料不夠卻沒提出，那是召集人失職；若當時覺得夠了現在卻突然覺得不夠，可能是因為要選舉而變心。

陳時中說，變心也沒關係，蔣萬安下個會期若沒辭職、仍是立委，就再看需要什麼資料，繼續調閱，衛福部無論誰主政都一樣，會根據合約遵守保密條款，把該遮蔽的資訊遮蔽後，其他可以公開的盡量公開。

蔣萬安競選辦公室下午發出新聞稿，表示要還原成立疫苗採購調閱小組的完整過程。當時立法院要求成立調閱小組，不斷遭受阻力；衛福部推稱有「保密條款」拒絕提供資料，在綠委席次占多數的狀況下，若不讓步妥協，恐怕無法成立調閱小組，更是連一張合約都看不到，「但絕非允許一張紙遮蔽掉1/2甚至2/3」。

蔣萬安競辦指出，去年10月20日出席立法院「疫苗採購調閱小組」會議的15名立委中，5名是國民黨籍、9名是民進黨籍；國民黨在人數上屈居劣勢。

蔣萬安競辦表示，當蔣萬安發現衛福部將原始合約大量塗黑遮蔽後，在一場調閱小組秘密會議中，蔣萬安發現合約中有保密條款的「例外規定」，當場就要求衛福部循「例外規定」將合約資料解密，衛福部卻支支吾吾，不願還原未遮蔽塗黑的合約。

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蔣萬安競辦說要「五問陳時中」，第一，衛福部及民進黨是否曾反對立法院成立調閱小組？第二，如果在野黨不同意衛福部遮蔽部分資訊，執政黨是否根本不同意成立調閱小組？第三，是誰將提供給立委的合約資料塗黑？難道是蔣萬安自己塗的嗎？第四，蔣萬安在會議上引用合約中「例外條款」要求提供完整的關鍵資料，衛福部為何拒絕？第五，陳時中喊公開透明，可不可以現在就公開合約？

蔣萬安競辦表示，疫苗採購合約中的「例外規定」有註明，只要當地政府、法院或主管機關有調查需求，就可以將合約解密；解密的主動權就在蔡政府手上。（編輯：李亨山）1110823