古屋圭司：盼10月再率日華懇議員團來台祝賀國慶

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）外交部長吳釗燮今天午宴「日華議員懇談會」會長古屋圭司、事務局長木原稔。古屋圭司強調，為實現前首相安倍晉三提出的自由開放印太構想，日台更應加強安保合作；他並透露10月將再率日華懇議員團來台祝賀國慶。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮歡迎古屋圭司、木原稔再度造訪台灣，並對安倍晉三不幸驟逝再度表達深切哀悼，盼古屋圭司引領「日華懇」承續安倍晉三遺志與精神，共同深化台日友好關係。

吳釗燮指出，「日華懇」長年作為增進台日友好的重要橋梁，無論是日本參議院於2021年一致通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的決議案，或是在台灣正式遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），古屋圭司均領導「日華懇」全力支持台灣參與國際組織。

吳釗燮表示，在當前全球威權主義持續擴張之際，古屋圭司、木原稔不斷積極發揮影響力，協助推動台日在安全保障及其他諸多領域議題的合作，台灣政府與人民深表感謝。

此外，吳釗燮強調，台灣身為國際社會負責任成員，必以堅毅沉著意志應對中國專制政體的軍事脅迫，捍衛台灣主權與國家安全；同時也期盼日本各界持續關注台海情勢，一起守護民主陣營防線，讓台日合作成為促進印太和平穩定及全球繁榮發展的良善力量。

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古屋圭司表示，台海和平與穩定至為重要，為繼承並實現安倍晉三所提出的自由開放印度太平洋（FOIP）構想，日本與台灣更應當加強安全保障合作。目前「日華懇」擁有超過260位國會議員加入，是日本國會內重要且具代表性的組織，未來「日華懇」必將致力協助推動台日友好關係，並期待今年10月再度率領「日華懇」國會議員團來台祝賀國慶。

午宴出席者還包括國家安全會議副祕書長徐斯儉、前台灣日本關係協會會長邱義仁、日本台灣交流協會副代表橫地晃與會。（編輯：林淑媛）1110823