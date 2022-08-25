林智堅遭撤學位 張善政籲國民黨涉抄襲者接受約談

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）林智堅的中華大學碩士論文因抄襲遭校方撤銷碩士學位，張善政今天表示，民進黨若無適當道歉表態，民眾會在年底選舉作出公平決定，他也呼籲論文涉抄襲的國民黨參選人接受約談。

前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文涉嫌抄襲，校方昨天下午公布審查結果，認定論文確實存在抄襲情事且情節重大，中華大學確定撤銷林智堅碩士學位並公告註銷其學位證書。

國民黨桃園市長參選人張善政上午接受媒體聯訪表示，現在已不是林智堅有沒有碩士學位的問題，是全國性、大家在看學術倫理及政治人物誠信問題，因為這是全國人民認知價值體系的問題，民進黨若未適當的道歉表態，他覺得民眾會在年底選舉作出公平的決定。

張善政指出，他覺得民進黨主席蔡英文、桃園市長鄭文燦等人都有必要出來鄭重道歉，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在過程中一昧的袒護，為林智堅的論文擦脂抹粉，誠信原則也須受檢視，他呼籲鄭運鵬對政治人物誠信的看法作適當的說明。

對於記者詢問，國民黨也有許多參選人的論文涉及抄襲，是否也應比照辦理退選。張善政說，他覺得一樣的原則，就是政治人物誠信重要，大家都要坦然面對，先前林智堅不到台大面對學倫會的約談，是非常不好的示範，他希望國民黨參選人不會有這種情況。

記者又問，鄭運鵬團隊質疑張善政沒能明辨是非，兩度替林姿妙站台，以及林姿妙涉貪污遭起訴，是否為不適任的參選人。對此，張善政僅表示，今天的談話就聚焦在論文相關的事情跟政治人物的誠信上，沒有作出回應。（編輯：李錫璋）1110825