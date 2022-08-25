國民黨：林智堅論文侵權 竹科應提告

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文因抄襲遭校方撤銷碩士學位，國民黨今天表示，這印證林智堅的誠信已破產，其論文侵害竹科管理局的著作權，呼籲竹科管理局儘速提告。

林智堅的中華大學碩士論文涉嫌抄襲，校方昨天下午公布審查結果，認定論文確實存在抄襲情事且情節重大，中華大學撤銷林智堅碩士學位並公告註銷其學位證書。

國民黨上午召開記者會，文傳會副主委、新竹市議員參選人何志勇說，林智堅的論文，侵害了竹科管理局的著作權，呼籲竹科管理局儘速提告。林智堅所觸犯的是著作權法，將負擔刑事責任，但因屬告訴乃論，若竹科管理局不提告，林智堅就可逍遙法外。

何志勇強調，唯有竹科管理局提告，國家的著作財產權才能受到保障；竹科管理局的報告是用納稅人的錢來寫的，政府代表人民，唯有提告，才能捍衛人民權益。

與會的國民黨桃園市議員舒翠玲表示，當中華大學撤銷林智堅論文時，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬再次發表聲明，力挺林智堅、支持捍衛清白，這表示整個民進黨依然還在挺抄襲，讓人匪夷所思。呼籲鄭運鵬不要為了政黨利益，持續傷害台灣人民與社會道德底線。

國民黨新竹市議員參選人吳旭豐則說，民進黨新竹市長參選人沈慧虹到現在仍說相信林智堅沒有抄襲，讓挺抄襲的人來擔任新竹市長，只會讓新竹市蒙羞，沈慧虹若要為新竹市做事，就要看清是非黑白。（編輯：翟思嘉）1110825