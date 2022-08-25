林佳龍：打造東北角地景藝術節 展現一區一特色

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，東北角海岸擁有造山運動時的地質特色、節慶活動、礦業文化，如當選將以10年打造地景藝術節，整合食宿遊購行，展現一區一特色觀光重點。

民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天與同黨籍立法委員賴品妤，前往瑞芳區建基路參拜昭明宮，致詞時重申其「新北大翻新」的理念。

他表示，交通是促成觀光食宿旅遊的要件，觀光產業可帶動地方創生與青年回鄉就業，又可照顧家鄉的長輩，但重點在挖掘出觀光特色的亮點。

他說，北海岸的地質景觀與生態是世界寶藏，是上帝的禮物，需要靠觀光聯盟一起帶動，這也是他在交通部長任內所推動的。

林佳龍致詞與接受聯訪時說，要有水上活動的親近體驗才能留住觀光客，大東北角與北海岸擁有無敵海景，東北角有水湳洞、金瓜石、九份的礦業文化，有軌道觀光、節慶活動、漁業發達、藝術文化，如當選，將以未來10年打造地景藝術節，整合食、宿、遊、購、行，展現一區一特色的觀光重點，不似現在觀光活動相當陽春。

林佳龍說，自行車道可以作為串連點、線、面的國際水準運具，將以往經驗整合，讓新北市觀光特色變成國際性都市，吸引大家觀光旅遊。他要找出休閒車道、自行車路廊，以避開濱海公路大卡車通行的危險。（編輯：李錫璋）1110825