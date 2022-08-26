歐盟發言人：「台海調解人說」本意籲各方冷靜克制

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（中央社記者田習如台北26日電）歐盟最高外交官波瑞爾22日一番「歐盟願調解台海危機」說法餘波盪漾。歐盟發言人回覆中央社表示，波瑞爾以西班牙語發言在翻譯後產生不少混淆，他本意是呼籲台海各方冷靜克制。

據南華早報（South China Morning Post）報導，歐盟執委會（European Commission）主責外交事務的高級代表兼副主席波瑞爾（Josep Borrell）22日出席在西班牙的一場論壇，談及美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後引發的中共軍演等風波，他說：「在這種情況下，歐盟正試圖擔任調解人。」

他還說：「所有人都捍衛台灣發展政治體制的權利，但所有人都非常謹慎處理，且試圖避免直接對抗中國。」

這些話在歐洲關心台海議題的圈子裡引起討論，例如芬蘭駐比利時大使館顧問英莎麗（Sari Arho Havrén）在推特上質疑波瑞爾的說法是為中國「壯膽」；華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）訪問學者巴爾金（Noah Barkin）則懷疑歐盟能有機會扮演台海調人，「就像波瑞爾也提議過讓中國調解俄烏」。

對此，歐盟發言人辦公室25日晚間以電郵回覆中央社表示，波瑞爾對台海緊張情勢的看法一如8月上旬他在東南亞國協論壇（ASEAN Regional Forum）所說：「歐盟呼籲各方保持冷靜、克制、行動透明，維持溝通管道開放，以避免任何誤判可能帶來的悲劇性結果。」

歐盟發言人解釋，波瑞爾在22日論壇使用西班牙母語，而被媒體英譯的「調解人（moderator）」易生混淆，他的本意是呼籲台海各方「節制 （moderation）」，透過對話解決緊張情勢，而威脅使用武力來改變現狀是不可接受的。

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因波瑞爾在前述論壇也說：「台灣是一個小國家，卻生產了全球70%的半導體、90%的高科技半導體。」結果引來中國駐紐西蘭大使王魯彤在推特批評，聲稱台灣是中國的一部分，波瑞爾沒有操作（指台灣是國家）的空間。

歐盟發言人表示，「國家」一詞也是西班牙語país翻成英語country時易被誤解的典型例子，波瑞爾原意是對台灣地理上而非政治上的稱呼，「西班牙文對國家正式說法是Estado（英文的state），但他並沒有用這個詞（指稱台灣）。」（編輯：周永捷）1110826