防詐騙集團利用移工街友 監院促3部會檢討改進

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（中央社記者賴于榛台北26日電）監察院日前通過監委張菊芳等4人的調查報告，內容指出移民署、勞動部、衛福部對於避免移工及街友的帳戶遭詐騙集團不法利用的相關宣導尚有不足，應檢討改進，

監察院司法及獄政委員會10日通過監委張菊芳、郭文東、施錦芳、葉大華調查的人頭帳戶案。

監委今天發布新聞稿指出，人頭帳戶詐欺案件，主要是行為人在網路上看見求職、貸款等訊息，接著與不知真實身分者聯繫後，依其指示寄送或交付金融帳戶的存摺、提款卡及密碼給指定者，詐欺集團再將該帳戶作為被害人匯入款項並提領的帳戶。

監委說，檢警機關在被害人報案後，僅能從匯款紀錄查知人頭帳戶的申辦名義人，此時該帳戶名義人就可能被追究幫助詐欺的刑事責任。

為此，調查報告提出幾項意見，包含第一，司法程序應多強化對智能障礙、自閉症、外籍移工、街友等的敏感度。

監委說，在尊重個案檢察官偵查核心及法官獨立審判的前提下，建議司法程序應審酌外籍移工因語言理解能力，可能因對台灣政策宣導或法令制度較不熟悉而觸法；街友因經濟弱勢或生活型態而易為詐騙集團誘騙；智能障礙或自閉症者也不能因其有日常對話能力，就認定具備一般人的智識程度及辨識能力。

第二，監委也說，外籍移工抵達台灣後通常會有申辦行動電話、金融帳戶的需求，卻時常發生所申辦的電話、帳戶被詐騙集團不法利用的案例，而街友成為人頭帳戶的被告也時有所聞，移民署、勞動部、衛福部對移工及街友的宣導不足，應檢討改進。

第三，監委認為，金融機構提醒申辦客戶及宣導尚有不足，金管會應該要評估具體措施，如請金融機構在定型化契約條款中以明顯顏色或粗體字呈現並請客戶特別簽名，或於其請領存摺及提款卡、密碼時簽具切結書等，避免民眾的金融帳號成為人頭帳戶。

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第四，監委提醒，須注意相關行為人應訊、送達、報案受理等程序保障，避免因為案件管轄權未統一，或是街友居無定所無法收到傳票、拘票，導致程序保障有所不足。

監委說，有些民眾的帳戶、密碼等遭詐欺集團詐騙、冒用、盜用等，經被訴詐欺罪幫助犯，甚至一般洗錢罪幫助犯，但這部分的認定衍生爭議，經徵詢後，學者專家建議可以修法改善，盼相關機關參考。（編輯：翟思嘉）1110826