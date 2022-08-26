育兒政見遭疑 蔣萬安：投資下一代就是投資台北

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安提出生育獎勵金翻倍等育兒政見，遭批發錢不是唯一解方。蔣萬安強調「投資下一代就是投資台北」，解決年輕人不敢生不敢養的問題。

蔣萬安今天上趙少康「觀點」節目直播受訪，會前接受媒體聯訪，被問及拋出生育獎勵金翻倍、0到3歲大公托全額補助等政見，但被有意參選的北市副市長黃珊珊等批「發錢不是唯一解決方式」。

蔣萬安表示，台北市在過去8年人口流失是6都中最嚴重，「柯（文哲）市長到底提出了什麼解決方法？」高房價需中央政策解決，而在生育、養育、教育方面，北市府該盡力減輕民眾在台北不敢生不敢養的負擔，這不是無意義的花錢，投資下一代就是投資台北。

媒體提問民進黨台北市長參選人陳時中組織婦女票源。蔣萬安指出，他擔任民代這麼久，感謝很多婦女朋友的支持，育兒政見也是希望幫助女性朋友及下一代有安心生養的環境。

此外，媒體詢問國民黨副主席夏立言訪中，與海協會會長張志軍會面時，張志軍說中國軍演是正義之舉，對國民黨而言是否又是失分。

蔣萬安回應，當然要反映台灣民眾的心聲、反對中國軍演，也要表達包括農產品外銷檢疫、兩岸打擊犯罪議題等，當面清楚表達台灣民眾捍衛中華民國的決心，全力保障台灣民眾權益。（編輯：李錫璋）1110826