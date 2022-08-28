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蔡培慧政見規劃建特色共融公園 營造親水生態圈

2022/8/28 14:34（8/28 14:51 更新）
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民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前左2）28日至埔里鎮掃街，接著公布南投縣水環境與觀光休閒政見。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年8月28日
民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前左2）28日至埔里鎮掃街，接著公布南投縣水環境與觀光休閒政見。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年8月28日
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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧今天宣布政見說，規劃興建特色遊戲共融公園、營造親水生態圈、設立多功能轉運站串聯環縣公車、打造南投旅遊地品牌，改善交通、人口老化等問題。

蔡培慧20日啟動「百里前行、南投升級」徒步掃街暨政見宣講，昔日立法院好友紛紛主動聯絡要陪同助走，繼立法委員蔡易餘、陳亭妃後，立委莊瑞雄今天也陪同蔡培慧至埔里鎮掃街，接著公布南投縣水環境與觀光休閒政見、訪視社區關懷據點。

埔里鎮長廖志城、長期關心食農教育及教學環境的南投縣議員陳宜君、關心在地產業及本土價值的縣議員葉仁創，及南投縣議員參選人蘇昱誠、鎮民代表參選人詹文平與廖翔宇都到場力挺，眾人從埔里市場、仁愛公園沿途掃街，希望團結為埔里帶來更進一步發展。

蔡培慧今天宣布規劃興建10座特色遊戲共融公園、營造8大親水生態圈、設立4大多功能轉運站串聯環縣公車、打造南投旅遊地品牌等政見，她接受媒體聯訪表示，埔里有豐富資源，以前未妥善規劃，感謝廖志城上任後積極執行相關建設，3年多後的現在埔里已有改變。

蔡培慧表示，南投縣人口老化愈來愈嚴重，除要從產業、建立生活圈等刺激人口進駐，因應青壯年家庭需求，也會與專業人士、家長、孩子多方討論後，規劃興建10座特色遊戲共融公園，並先盤點各鄉鎮土地及人口組成，來規劃分齡、共融公園，而非單調的塑膠罐頭遊具，她擔任立委時爭取在埔里國小、育英國小試辦，及在暨南國際大學興建適合中、大學生的探索教育場地。

有關水環境，蔡培慧說，埔里鎮枇杷城排水除整治環境、強化排水功能，也會規劃親水設施及休閒步道，南投市貓羅溪、草屯鎮隘寮溪等，也將陸續盤點打造親水生態圈；有關交通問題，她認為應優先改善縣內閒置空間為轉運站，串聯環縣公車及南、北對外交通路網。

蔡培慧說，南投是農業、觀光大縣，研擬與台北市締結姊妹市強化交流，並擬與其他縣市政府、各級學校、產業合作，也會打造旅遊地品牌，讓南投不僅有大家熟知的日月潭，還有手工藝、綠科技、探索共融遊戲等多元深度觀光，提升南投縣整體產業價值。（編輯：陳仁華）1110828

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