跨黨派立委拚國會外交 9月組團訪美

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立法院台美國會議員聯誼會副會長、國民黨立委陳以信9月中旬將率團訪美，團員由8到10位跨黨派立委組成。圖為美國國會大廈外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北29日電）立法院台美國會議員聯誼會將在9月中旬，由副會長、國民黨立委陳以信率團前往美國華府國會山莊訪問，預計拜會聯邦參眾議員與美國行政部門。陳以信今天表示，此行為例行性參訪，是推動台美國會外交必要一環。

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陳以信今天發布聲明指出，9月中旬，他將以立法院台美國會議員聯誼會副會長身分，率團前往美國華府國會山莊訪問，團員由8到10位跨黨派立委組成，預計拜會聯邦參眾議員與美國行政部門，行程均由駐美代表處與美國在台協會協助安排，並未設定拜會特定人士。

陳以信表示，此行為台美國會議員聯誼會的例行性參訪，是推動台美國會外交的必要一環，過往每年均會組團前往華府參訪。本屆由於疫情關係，前兩年並未組團前往，這次由於台美國會議員聯誼會會長羅致政不克前往，所以由他率團出訪。（編輯：謝佳珍）1110829