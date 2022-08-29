澳洲議員：氣候正義助國際互信 台灣是美麗民主國家【專訪】

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澳洲聯邦國會參議員休布瑞吉（David Shoebridge）認為，台灣是一個美麗並且崇尚民主價值的國家。中央社記者丘德真雪梨攝 111年8月29日

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（中央社記者丘德真雪梨29日專電）澳洲綠黨國會議員休布瑞吉指出，氣候正義是國際社會、尤其是太平洋島國與澳洲之間的互信基礎。他指出，台灣是美麗的民主國家，樂見澳洲綠黨與台灣綠黨進一步合作，推動一個符合氣候正義的國際社會。

所謂「氣候正義」（climate justice）是一個將全球暖化視為倫理與政治議題，而不單純是環境或自然現象的用語。瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）2018年底在瑞典的抗議活動，引發全球一系列的為氣候罷課行動，氣候正義相關議題及引起的有關訟訴近年來受到世界各國重視。

澳洲聯邦國會參議員休布瑞吉（David Shoebridge）在接受中央社訪問時表示，他除了對台灣的民主成就印象深刻之外，更認為台灣是一個美麗的國家。

休布瑞吉說：「我曾經到過台灣。首先，她是一個美麗的國家，她同時實踐著民主的價值。很清楚地，不論其處境如何，也不論遭到別人如何地對待，台灣那裡的人民總是崇尚和平、安全、公義和民主。」

休布瑞吉認為，要是能多了解台灣人在自己國家所展示的價值，並且讓澳、台兩國多分享彼此經驗，兩國關係將會更加緊密。無論如何，台灣就是一個美麗的國家，有很多東西可以提供給澳洲。除了觀光和文化交流之外，兩國之間還有重要的經濟合作機會。

在提到國際合作時，休布瑞吉表示，澳洲綠黨與世界各國綠黨聯手推動全球氣候正義；在這前提下，他指澳洲綠黨必然會與台灣綠黨進一步合作。

休布瑞吉說：「我們（澳洲綠黨）當然會和世界各國的綠黨，包括台灣綠黨進行連結和合作。我敬佩台灣有很多在綠黨內外推動環保和氣候正義的人士；他們持續推動氣候正義，保護這個珍貴的地球。我希望進一步投入相關合作。」

休布瑞吉解釋，在過去大約9年來在自由黨國家黨聯盟（Coalition）執政期間，澳洲政府長期漠視氣候正義問題，造成太平洋島國與澳洲之間互信受到損害；隨著今年澳洲政黨輪替，由工黨（Labor）上台執政，他希望澳洲能夠修復與太平洋島國之間的互信關係。

休布瑞吉說：「氣候正義是澳洲與太平洋鄰國關係的一個核心部分。太平洋鄰國認為富裕的澳洲最應該做的，就是推動氣候正義。澳洲靠著出口石化燃料賺取數以十億元計的金錢；不單只太平洋島國看到了，而且科學證據也說明了，澳洲的行為是很可能會影響到他們國家和社會在未來20、30或40年是否還能存續的問題。」

故此，他表示：「從太平洋國家的角度看來，氣候正義是攸關我們的關係的最優先議題。」

至於澳洲與中國關係，休布瑞吉認為澳洲必須檢討自己的失誤。他指出，澳洲過去數十年來一味為了經濟利益，不惜與漠視自由民主價值的中國建立相互依賴的關係，現在澳洲因此而承受惡果。

休布瑞吉說：「過去30年來，澳洲政府著迷於眩目的中國經濟利益，擴大與中國貿易和投資規模，漠視中國嚴重侵犯人權問題。而難題正在於澳、中雙方在民主和人權層面上並沒有共同價值理念；澳洲為了金錢而對此問題視而不見。與中國貿易和投資確是賺到了金錢，但也獲得教訓。

他說，一旦戰略和經濟利益是與價值理念相違背，結果總是會出問題的。這就是澳、中關係所發生的情況。

休布瑞吉認為，澳洲對於全球各地的人權問題，也必須一視同仁地加以關注；不應該侷限於指責中國。

休布瑞吉說：「毫無疑問，中國一再侵犯人權是可怕的問題。中國政府極為獨裁，持續侵犯維吾爾族族人的人權，其情況簡直是可怕。澳洲應該要，而且也將會指責有關侵犯人權的行為；我們會繼續為藏族族人發聲，他們的人權仍持續遭受侵犯。但重要的是，這是關注全球人權議題的一部分。不應該單單指責中國或某些國家；人權是全球各地民眾的權利。

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因此，他說：「當克什米爾人權因為現任印度右翼政府的軍事佔領而受到侵犯時，我們也要指責。當巴勒斯坦人權受侵犯時，我們也要指責。我們著重的是原則，而非侷限於攻擊某個國家。要真心指出這是全球性的議題，並非個別國家的問題，這才是最有說服力的說法。」

另外，休布瑞吉還提到，針對外交和國防事務，他反對澳洲全面依從美國；他認為澳洲應該要維持外交和國防自主，要以澳洲利益，而非其他大國的利益為優先。（編輯：高照芬）1110829