參選屏東縣長 藍營蘇清泉、時力詹智鈞完成登記

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國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（前右3）31日在國民黨前台北市議員羅智強（前左2）、國民黨屏東市長參選人周佳琪（前左3）與無黨籍立委高金素梅（前右2）等陪同下，前往屏東縣選舉委員會登記參選。中央社記者李卉婷攝 111年8月31日

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）角逐屏東縣長，國民黨提名的蘇清泉今天在團隊陪同下前往登記，但遇到台灣基進舉牌抗議，過程一度發生推擠；時代力量推出的詹智鈞也在今天登記，為地方發展提願景。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉今天在前台北市議員羅智強、立委高金素梅及團隊陪同下，一行人聲勢浩蕩前往縣選委會登記。

蘇清泉接受媒體聯訪表示，提出經濟民生、環保交通、教育文化、觀光休閒、和醫療健康5大面向政策，如何讓屏東出頭天，就是拚經濟，老年幼兒福利媲美六都，廣設社會住宅，幫下一代拚未來。

另外，在蘇清泉抵達選委會時，登記參選屏東縣第1選區（屏東市）縣議員的台灣基進黨屏東縣黨部主委陳秋豪，率黨員高舉「屏東反台奸，蘇清泉站哪邊」等標語，並高喊口號，過程一度發生推擠。

蘇清泉回應，抗中沒有辦法保台，立場就是「親美、和中、友日」，對於基進黨的建議，將會引以為戒鞭策。

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時代力量屏東縣長參選人詹智鈞今天也前往登記，他接受媒體訪問表示，民進黨執政超過20多年，想藉由參政扭轉地方情勢。對於屏東願景，則是希望勞權要維護，交通、托育、產業要發展。

詹智鈞也想問民進黨屏東縣長參選人周春米，「是否會帶職參選？」周春米以文字回應媒體表示，既然決心參選就會有所準備，應該從屏東的整體利益做考量。登記參選屏東縣長，建議候選人要回歸政策討論，這才是選民想看到的。（編輯：謝雅竹）1110831