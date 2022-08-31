國軍偶像劇女主角方棱溶去世 享年31歲

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（中央社記者游凱翔台北31日電）曾擔任國軍偶像劇「最好的選擇」女主角，也曾任「莒光園地」主播、空軍形象大使的空軍上尉方棱溶，與同樣是空軍的丈夫被稱為台版「太陽的後裔」，近日因身體不適緊急送醫搶救後不治，享年31歲。

韓劇「太陽的後裔」2017年在台灣熱播，國防部當時仿效此劇打造國軍電視劇，國防部與靖天傳播斥資近新台幣1600萬元，推出國軍偶像劇「最好的選擇」，劇中女主角由空軍上尉方棱溶演出， 而方棱溶的先生為空軍少校，當時被譽為台版「太陽的後裔」。

方棱溶除了曾任國軍偶像劇女主角外，也拍攝過形象月曆，其樂觀、開朗的個性，在軍中擁有好人緣。但因為近年身體不適辦理留職停薪，並與先生赴美。

相關人士晚間告訴中央社記者，方棱溶於5月上旬自美國返台奔喪，6月因紅斑性狼瘡指數過高住院、6月底腎臟切片手術不成功造成血腫，影響腎臟功能及肺部、7月中住進加護病房，7月底出加護病房。

相關人士提到，方棱溶住院期間努力對抗病魔後於8月27出院，但出院後因突發性高血鉀送急診，因來不及洗腎造成心臟驟停、搶救無效。

相關人士表示，方棱溶出院前相當努力接受治療，且從來沒有放棄過，就算晚上疼痛、痛苦也是如此，永遠保持正向態度迎接挑戰。（編輯：蘇龍麒）1110831