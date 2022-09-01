李仲威辭呈9/2生效 海委會主委由周美伍代理

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行政院長蘇貞昌已核定，海委會主委一職將由海委會副主委周美伍（圖）代理。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北1日電）海洋委員會主委李仲威因家庭因素請辭，明日生效。行政院今天表示，行政院長蘇貞昌已核定，主委一職將由海委會副主委周美伍代理。

政院昨天透過新聞群組指出，李仲威因需侍奉高齡母親，辭意甚堅，蘇貞昌昨天勉予同意其辭呈，9月2日生效；李仲威今天出席參與最後一次行政院會。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌在院會中指出，李仲威一生奉公、出將入閣、風浪汪洋、勞形案牘，且堅守崗位績效卓著，守海疆、精海研、顧保育、強緝毒、防走私，救災救難從不見退縮，夜以繼日不怨苦累。

蘇貞昌說，奈何李仲威人瑞高堂聲聲呼喚，讓鐵漢孝子糾結肝腸，因侍奉慈母日短，報效國家日長，所以請辭卸下51年公職重擔，欲彩衣娛親、侍奉湯藥，他也不得不勉予同意其請辭。

他說，今天是李仲威公職生涯最後一天，特地請其參加最後一次院會，感謝其一生為國奉獻、功在國家，也祝福李媽媽身體健康、和樂圓滿。

蘇貞昌也期盼，當國家再次呼喚李仲威時，無論如何都要再次加入團隊，一起努力保家衛國。

羅秉成也說，蘇貞昌已核定，海委會主委一職將由周美伍代理。（編輯：翟思嘉）1110901