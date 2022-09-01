蔣萬安登記參選青年助陣 盼打造團結人心的北市

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天正式登記參選，邀請12名青年一起邊騎單車邊喊口號助陣，盼打造減輕年輕人負擔、團結人心的北市。現場遇民眾陳情，蔣辦也允諾回去研究。

蔣萬安今天上午至台北市選委會登記參選，與12名青年朋友邊騎單車邊喊口號，一路騎到選委會大門口，隨後助陣青年一人一支手舉牌拼出「你加台北就是無限」、「台北萬安」標語。

蔣萬安表示，今天是他登記參選的日子，一路風風雨雨、傳言很多，他參選是出於對故鄉的使命感，出生、成長、求學都在台北，去國外交流時大家聽到來自台北市都會眼睛一亮，因為台北是一流的城市、也是年輕朋友實現自我的舞台。

蔣萬安說，北市過去幾年似乎蒙上一層灰，如脫北潮、商圈衰退、市容一成不變等。台北市為中華民國首都有一定象徵意義，是要引領台灣走向未來，團結人心的台北更是台灣重新開始的希望。

蔣萬安指出，北市需要安心、穩定、持衡的政策，不是天天口水戰。

媒體提問，邀請12名青年陪同有何意涵，蔣萬安表示，代表北市12行政區年輕朋友的心聲跟需求，自己的政見是要協助減輕負擔，今天很高興他們來見證。

媒體問，為何沒有邀請要參選的市議員一同前來、展現「母雞帶小雞」氣勢，蔣萬安回應，一直都有相關選舉規劃，每個候選人有各自安排，而他在立院也跟黨籍議員密切合作，為北市爭取福利，「所有黨籍議員都是台北隊」，接下來會有更多合體場合。

此外，媒體提問，如何看待無黨籍對手、前北市副市長黃珊珊邀每週一場政策辯論。蔣萬安表示，自己每週都有公布政見，包含年輕人生育養育、長輩照護、運動產業發展等，黃珊珊未來也可以告訴市民，她的市政方向跟現任市長柯文哲有何不同。

蔣萬安說，北市人口8年流失20萬、城市競爭力下滑、六都滿意度敬陪末座等，都是客觀事實。

登記現場，再遇陳情0206選擇權大屠殺事件的男子，還有一名女子現場遞交陳情書，蔣辦皆收下，允諾回去研究、協助處理。

0206期貨選擇權大屠殺是指2018年2月6日台股受美股大跌影響，終場重挫逾500點，但在期貨市場上部分交易人持有部位因保證金不足，並達到期貨商應代為沖銷的標準，多家期貨經紀商為期貨交易人的部位代為沖銷，導致期貨交易人產生鉅額損失。（編輯：李亨山）1110901