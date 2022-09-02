吳炳輝與林義豐登記 台南市長選戰5搶1

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）無黨籍台南市長參選人林義豐今天上午前往台南市選舉委員會完成參選登記，曾在2020年參選台南市區域立委的律師吳炳輝也完成登記，使得台南市長選舉形成5搶1局面。

今天是登記參選最後一天，原本沒有對外宣布參選的吳炳輝上午身著律師袍，在助理陪同下前往台南市選委會完成市長參選登記，成為各界意料外的人選。現年55歲的吳炳輝為台南市執業律師，曾於2020年以無黨籍身分參選台南市第5選區立法委員，當時獲得973票，在6名候選人中排在第6，最高票為尋求連任的民進黨籍立委林俊憲。

吳炳輝這次以無黨籍身分參選台南市長，提出政見包括開源自治財政節流，區域平衡發展，強化住宅環境管制，研議老人及婦幼補助金權益相關議題，抑制炒房地合理反映公告地價，還有爭取重大公共設施交通網絡建設等。

另外，林義豐上午帶著裝扮為「蝙蝠俠」的支持者，並號召大批支持者陪同前往台南市選委會完成登記，象徵以蝙蝠俠為城市除惡，喊出「追上改變，有種跟上」等口號，以「民眾正義，豐衣足食」為主要政見。

74歲的林義豐曾在2018年以無黨籍身分參選台南市長，最後獲得8萬4153票，在6名候選人中排名第4。

此次台南市長選舉除了尋求連任的民進黨籍台南市長黃偉哲，以及國民黨推出的市議員謝龍介外，曾在2018年參選市長失利的成大教授許忠信也完成參選登記，原本宣布參選的台南市商滿生紀念館執行長商毓芳，昨天以健康及財務因素為由宣布停止參選，加上今天2人完成登記，維持5搶1局面。（編輯：卞金峰）1110902