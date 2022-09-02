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桃園工廠消防安檢監督機制遭質疑 監委申請調查

2022/9/2 13:50
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（中央社記者賴于榛台北2日電）監察委員張菊芳、郭文東今天發布新聞稿說，媒體報導指出，桃園市政府消防局對於工廠消防安檢缺乏有效的監督行為，已申請自動調查，深入了解相關追蹤監督機制。

監委指出，據報載，桃園市政府消防局2017年至2021年8月間，進行3萬6千餘家次工廠消防安檢，裁處705家次，但僅於2019年就有15家被連續裁罰的工廠給予停工警訊，其餘年度均無警示作為，缺乏有效的監督行為。

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監委說，工廠一旦發生火災，不僅財物損失，物料燃燒產生有毒物質，造成環境污染，更可能危及消防救災人員及周圍區域安全，衍生極高的社會成本，為達到預防火災的效果，消防法等法規訂有各類場所應設置的消防設備及檢查等相關規定。

監委說，因此將深入調查及釐清桃園市消防局就消防安檢不合格的廠家，在配合改善前的相關追蹤監督機制，以及如何把關酌情寬容改善期限的審核機制、裁量核定；另外，也將了解對於遲未配合改善者應予以停工的相關作為是否落實，以及有無善盡主管機關監督責任。（編輯：翟思嘉）1110902

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