何淦銘宣布不選 新竹縣長之爭形成藍綠對決

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）原有意參選新竹縣長的無黨籍竹北市長何淦銘今天宣布，將不參與這次新竹縣長選舉，會持續用熱誠服務縣民，並祝福新竹縣長楊文科及民進黨新竹縣長參選人周江杰。

民進黨上月徵召客家部主任周江杰參選新竹縣長，國民黨則提名現任縣長楊文科爭取連任，無黨籍的竹北市長何淦銘原本也對外宣布會角逐縣長，讓新竹縣長選情成「三腳督」局面。

然而，今天是新竹縣選委會縣長選舉登記最後一天，何淦銘中午發布新聞稿說，「將不參與本次的新竹縣長選舉」，使得原本「三腳督」選情，轉變成為藍綠對決的局面。

何淦銘表示，從縣議員到竹北市長，他兢兢業業為了市民託付努力，他說過的話、承諾過的事都不會改變，不讓選舉成為對立、抹黑的幫凶，將不參與這次的新竹縣長選舉，祝福楊文科、周江杰能心想事成，為竹縣幸福努力。

何淦銘說，離開選戰並非結束，接下來將全力輔選新竹市長參選人郭漢章，讓承諾的市政建設能持續順利完成，未來依舊勤走基層，服務更多鄉親，不會因為沒有公職身分而停止服務。（編輯：張銘坤）1110902