更多編輯台推薦新聞：
iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧
科技

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉2/300
首頁 / 政治

何淦銘宣布不選 新竹縣長之爭形成藍綠對決

2022/9/2 14:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）原有意參選新竹縣長的無黨籍竹北市長何淦銘今天宣布，將不參與這次新竹縣長選舉，會持續用熱誠服務縣民，並祝福新竹縣長楊文科及民進黨新竹縣長參選人周江杰。

民進黨上月徵召客家部主任周江杰參選新竹縣長，國民黨則提名現任縣長楊文科爭取連任，無黨籍的竹北市長何淦銘原本也對外宣布會角逐縣長，讓新竹縣長選情成「三腳督」局面。

然而，今天是新竹縣選委會縣長選舉登記最後一天，何淦銘中午發布新聞稿說，「將不參與本次的新竹縣長選舉」，使得原本「三腳督」選情，轉變成為藍綠對決的局面。

何淦銘表示，從縣議員到竹北市長，他兢兢業業為了市民託付努力，他說過的話、承諾過的事都不會改變，不讓選舉成為對立、抹黑的幫凶，將不參與這次的新竹縣長選舉，祝福楊文科、周江杰能心想事成，為竹縣幸福努力。

何淦銘說，離開選戰並非結束，接下來將全力輔選新竹市長參選人郭漢章，讓承諾的市政建設能持續順利完成，未來依舊勤走基層，服務更多鄉親，不會因為沒有公職身分而停止服務。（編輯：張銘坤）1110902

何淦銘
竹竹苗同黨內訌、第3勢力參戰 選情多變詭譎 傳民進黨與竹北市長合作選縣長 何淦銘歡迎各黨支持
周江杰
登記參選新竹縣長 周江杰：打造新格局 民進黨竹縣參選人誓師 鄭朝方周江杰攜手拚勝選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
澄清拿錢被搓掉 陳福海回鍋參選金門縣長