蔡總統：醫事放射師貼近病患取影像 防疫關鍵英雄

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）總統蔡英文今天出席醫事放射師防疫尖兵守住疫情感恩餐會時表示，醫事放射師們在疫情期間，貼近病人取得醫學影像驗證，確認病人確診狀況，是防疫工作中的關鍵英雄，她要表達由衷的感謝。

蔡總統今天晚間出席「2022醫事放射師防疫尖兵守住疫情感恩餐會」，向放射師表達感謝，民進黨台北市長參選人陳時中陪同出席；在總統離開後，國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊接連到場向醫事放射師們致意。

蔡總統致詞時表示，疫情期間的每位確診者，都需要醫事放射師透過醫學影像來驗證確診情況，特別是要設置戶外X光篩檢站、或獨自推著沉重X光機到負壓隔離病房為病人照相時，因長期穿著隔離衣，常常汗水都濕透，臉上更因長期戴著N95口罩而有深深的壓痕。

總統說，整個醫療體系日常運作也非常仰賴醫事放射師，像是核磁共振（MRI）、正子電腦斷層造影儀（PET/CT），還有透過放射線治療癌症的直線加速器、質子治療機、重粒子治療機等，都是由醫事放射師來操作。

她指出，在診斷及治療病人的同時，放射師們長期暴露在高輻射的風險下，對健康有很大的影響；她感謝放射師們願意努力獲取這些高品質影像，提升診斷準確性和時效性，對病患的整體治療，真的有非常大的貢獻。

蔡總統表示，陳時中樂於傾聽不同的專業與想法，看到陳時中去學調酒與街舞，顯示願意真心與年輕人交流，相信對不同的意見與想法，陳時中都願意真誠溝通與理性協調，為問題找到可行的解決辦法，陳時中會是一個很好的領導者。

總統還說，她擔任過行政院副院長、總統，像是在衛福部的業務裡，有很多不同群體間的利益衝突，造成許多無法解決的問題；陳時中擔任部長後，一樣一樣的解決，這是她看過最會解決問題的部長。

陳時中致詞時說，自己是牙科出身的衛福部長，知道在整體健保的分配沒那麼平衡，導致在健保費用的分配上會有部分不公平，他拜託今天出席餐會的國健署副署長魏璽倫，能研究放射師費。

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蔣萬安致詞則說，因為有醫事放射師，才能讓民眾在疫情期間度過難關。現在醫學講究專業分工，透過先進儀器精準發現病因，才能精準對症下藥；未來講求的就是精準分工，他不管未來在哪個崗位扮演何種角色，都會做為醫事放射師最強的後盾。

黃珊珊致詞表示，她要向所有醫事人員致上最高敬意，謝謝大家在防疫期間，堅守崗位與無私的奉獻，也謝謝大家不畏艱難，協助台北市政府；她佩服放射師的耐心，放射師對病人來說就像是小天使，對病人無私的照顧。（編輯：林克倫）1110903