蔡適應論文遭質疑涉抄襲 藍要求選前完成審查

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（中央社記者王承中、王揚宇台北5日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應台北大學博士論文遭質疑涉抄襲，國民黨團今天表示，要求台北大學儘速召開學倫會，務必在11月26日投票前完成審查。民進黨團成員羅致政則說，每個學校有自己的程序，不用配合國民黨。

外界質疑民進黨基隆市長參選人、立委蔡適應的台北大學博士論文涉抄襲。蔡適應在2日召開記者會說明論文撰寫過程，也說論文不是很完美，但絕對禁得起考驗，樂於接受台北大學學倫會的審查。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、立委費鴻泰、賴士葆等人，今天在立法院召開記者會。身為台北大學校友的曾銘宗表示，針對蔡適應的論文是否抄襲，請台北大學依法行政，在11月26日投票前，一定要做出相關的結論。

李德維指出，目前相關的檢舉都已送到台北大學，國民黨團呼籲台北大學應比照前新竹市長林智堅論文案的台大、中華大學，趕快召開學倫會，好好審理，畢竟此事攸關基隆市民，以及蔡適應本人的權益。當選舉結束後，任何公告都已經來不及，要求台北大學學倫會必須在選前有結果。

李德維表示，選舉是選賢與能，不希望看到基隆市民選擇的是抄襲與欺騙，呼籲市民睜大眼睛，畢竟基隆市長是地方父母官，不能草率而為，選出假博士、論文抄襲的人。同時也要求台北大學學倫會必須速戰速決，在選前釐清問題，否則當選舉結束後，任何公告都來不及了。

目前仍在台北大學統計系擔任兼任副教授的費鴻泰指出，蔡適應就讀的台北大學都市計劃研究所在國內蠻有名的，他跟曾銘宗都是台北大學的校友，台北大學的聲譽，不能夠毀在蔡適應一個人的手上，建議台北大學必須加速處理。

對於國民黨團要求台北大學依法行政，在11月26日投票前，一定要做出相關的結論，民進黨立法院黨團成員、立委羅致政接受中央社記者訪問時說，每個學校就按照自己的程序，請學校照程序走，不用配合國民黨走。（編輯：蘇志宗）1110905