教廷國務院長：梵中協議將續簽 但對話道路遇困難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北5日電）梵蒂岡新聞網昨天引述教廷國務院長帕洛林表示，他相信梵中主教任命臨時協議今年會續簽，他並證實教廷一個代表團2日甫從中國返回；但帕洛林坦言，「對話的道路遇到許多困難」。

梵蒂岡新聞網4日報導，帕洛林（Pietro Parolin）2日晚間接受義大利電視新聞第二頻道專訪指出，關於2018年教廷與中華人民共和國簽署的主教任命臨時協議，他深信會續簽，這項協議旨在讓所有中國主教都能與教宗共融，他們既是真正的中國人，也是十足的天主教徒。

帕洛林表示，「與人打交道時，總是需要以承認對方的善意為起點，否則談判就沒有意義」。

帕洛林說，一個教廷代表團2日已從中國返回羅馬，對話的道路遇到許多困難，還需要走很長的路，一步一步地耐心前行，同時也要看到栽下的種子，即使在不利時期也會發芽。

帕洛林證實，「教宗決定去烏克蘭，一如他所公開表達的那樣，若條件許可，若這樣的訪問對和平會有益處，他會成行」；他強調，教廷與烏克蘭的外交關係沒有任何改變，從外交視角看，教廷向包括侵略者和被侵略者等各方開放，以期達成停火及持久的和平。

帕洛林表示，教廷譴責軍備競賽，各國人民在受到進攻時有自衛權利。對「天主教教理」而言，為阻止侵略者，武裝自衛是一項權利和義務，但必須滿足非常精確的條件，亦必須顧及現代武器的摧毀能力。

一位旅居羅馬的梵中關係專家向中央社表示，續簽梵中協議是教廷既定政策方向，但該協議核心內容是「承認教宗為中國天主教領袖」，中國政協主席汪洋8月23日會見中國天主教愛國會、主教團新領導班子時，特別要求「自覺抵禦境外勢力滲透」，中國立場與協議精神、天主教教義，仍有根本性矛盾。

這位專家認為，教廷派代表團訪中是遵循教宗的對話理念，但雙邊實質談判過程恐未如想像中順利，因此，帕洛林在訪談時多次提到「與中國對話困難」、「要走的路還很長」、「需要耐心」、「現在是不利的時期」等用語。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這位專家說，中國因疫情仍有入境「7+3」天隔離管制，中國天主教第十次全代會8月18到20日舉行，期間不可能談判，推算梵中方對話時間很有限；但帕洛林特別透露教廷代表團訪中，應是疫情造成梵中已2年多沒對話，盼對外營造重新對話氛圍。

這位學者表示，然而中國天主教第十次全代會內容強調中國獨立辦教、愛國教育，隻字未談中國天主教與教宗共融，顯示梵中在基本問題的歧見仍深。（編輯：林克倫）1110905